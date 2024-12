Stars Sarah Jessica Parker: Jurorin für den Booker Prize

Sarah Jessica Parker - NYC - 28 10 24 - Jose Perez - Bauer-Griffin - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin wird Teil der Jury für den prestigeträchtigen Booker Prize.

Sarah Jessica Parker wird Teil der Jury für den diesjährigen Booker Prize.

Die 59-jährige Schauspielerin wurde als Jurorin für den prestigeträchtigen Literaturpreis ausgewählt. Ihre Beteiligung an der kommenden Verleihung begann mit einem Aufruf ihrerseits auf Instagram. Im Gespräch mit der ‚New York Times‘ verriet SJP: „Naja, ich habe es sicherlich nicht mit irgendeiner Form von Hoffnung oder dem Glauben gesagt, dass es tatsächlich als ein ernstgemeintes Angebot aufgenommen wird. Ich wäre niemals so dreist und ich glaube auch nicht, dass ich die Ausstattung habe. Ich fand einfach, dass die Idee all diese Bücher auf ernsthafte und bedachte Weise zu lesen, eine aufregende Sache sein würde. Ich sehe die Juroren als Akademiker, die anders als ich gelernt und erfahren haben. Ich habe keine höhere Bildung genossen. Ich habe keine Abschlüsse. Ich trenne meine Leidenschaft fürs Lesen von denen, die davon reden können, die kritisieren, Urteile fällen und Gefühle haben können, die einer öffentlichen Diskussion würdig sind. All diese Ideen scheinen gegensätzlich zu meiner Beziehung zu Büchern. Selbst als ich ins Verlagswesen ging machte es mich nervös, ob die Leute mich ernst nehmen würden. Ich fühlte mich wie ein Eindringling und war andauernd in einer Position, in der ich mich beweisen musste. Eine Jurorin für den Booker zu sein, der großartigste Literaturpreis, der vergeben wird – es fühlt sich sehr beängstigend an.“

Die ehemalige ‚Sex and the City‘-Darstellerin erklärte, dass ihre Herangehensweise sich vor allem an den Aussagen ihrer Kolleginnen und Kollegen orientieren werde. „Ich werde einfach viel zuhören“, verriet Parker im Interview. „Das ist wahrscheinlich der Weg, auf dem ich eine Karriere außerhalb vom Schauspiel kreiert habe. Mich mit Menschen zu umgeben, die Experten sind, und ihnen zuhören, zuhören, zuhören.“