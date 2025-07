Stars Sarah Jessica Parker: Vor Ehemann Matthew datete sie Nicolas Cage

Sarah Jessica Parker - And Just Like That premiere 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 14:00 Uhr

Sarah Jessica Parker hat bestätigt, dass sie mit Nicolas Cage zusammen war.

Die 60-jährige ‚And Just Like That‘-Darstellerin – die mit ihrem Ehemann Matthew Broderick den 22-jährigen James sowie die 16-jährigen Zwillinge Tabitha und Marion hat – spielte 1992 an der Seite des heute 61-jährigen Schauspielers in der romantischen Komödie ‚Honeymoon in Vegas‘ mit. Und Sarah Jessica hat nun verraten, dass die beiden während der Dreharbeiten eine kurze Romanze hatten, bevor sie 1991 ihren späteren Ehemann kennenlernte.

In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ von Sonntag (13. Juli) fragte der Moderator und Sarah Jessicas enger Freund Andy Cohen sie, ob die Gerüchte stimmten, worauf sie antwortete: „Ähm, ja, ich habe es getan [ihn gedatet].“ Cohen reagierte überrascht: „Oh wow. Wir müssen reden!“

Schnell wechselte Sarah Jessica aber das Thema und begann, über ihren geliebten Ehemann zu sprechen. Die ‚Sex and the City‘-Schauspielerin verriet in der Sendung außerdem, dass sie es war, die zu ihrem Ehemann Matthew – dem 63-jährigen ‚Lion King‘-Star – zuerst „Ich liebe dich“ gesagt hat. Erst kürzlich gab sie zu, dass es ihrer Ehe geholfen habe, dass sie und Matthew nie das klassische Hollywood-Paar waren. Das Paar heiratete 1997 und Sarah Jessicas ist überzeugt, dass es ein Vorteil war, nicht viel über ihr Privatleben zu sprechen und eher unauffällig in New York zu leben. Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer glücklichen Ehe sagte sie dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Wahrscheinlich, dass ich nicht darüber rede! Es ist wirklich ein Geheimnis. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir kein Hollywood-Paar sind. Wir leben in New York – vielleicht ist das gut.“

Sarah Jessica war zuvor auch mit Michael J. Fox, Chris Penn und Robert Downey Jr. liiert.