Film Nicolas Cage äußert sich zu ‚Face/Off 2‘, nachdem Adam Wingard Sequel verlassen hat

Nicolas Cage - March 23 - Variety Legends and Groundbreakers Award celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 21:00 Uhr

'Face/Off'-Star Nicolas Cage hat verraten, dass er sich mit Regisseur Adam Wingard zum Mittagessen getroffen hat, nachdem Berichte auftauchten, wonach dieser das Projekt verlassen habe.

Nicolas Cage hat „keine Ahnung“, ob ‚Face/Off 2‘ noch passieren wird, nachdem Adam Wingard ausgestiegen ist.

Der 62-jährige Schauspieler verriet, dass er und Wingard sich vor einigen Monaten zu einem „großartigen Gespräch“ beim Mittagessen getroffen hätten. Das Treffen fand nur wenige Monate, nachdem berichtet worden war, dass der Regisseur nicht länger das Sequel des Actionfilms von 1997 inszenieren werde, statt.

„Hört zu, Adam und ich hatten ein tolles Mittagessen zusammen im Smoke House in Burbank, und wir hatten ein großartiges Gespräch“, sagte Cage auf den Stand des Projekts angesprochen zu ‚Variety‘. Er fügte hinzu: „Wir teilen ähnliche Interessen. Ich mag, was er mit der ‚Godzilla‘-Reihe gemacht hat, und wir haben über einen unserer Lieblings-Superschurken aus den alten ‚Godzilla‘-Filmen gesprochen – Hedorah.“ Der Schauspieler ist sich sicher, dass sich seine und Wingards Wege irgendwann wieder kreuzen werden. Für ‚Face/Off 2‘ wird das aber nicht der Fall sein, auch wenn er keine weiteren Details verriet: „Ich weiß nicht, was passiert ist, und ich habe absolut keine Ahnung, ob es passieren wird. Ich bin immer der Letzte, der irgendetwas erfährt.“

Der Originalfilm wurde von John Woo inszeniert und zeigte Cage und John Travolta als den freiberuflichen Terroristen Castor Troy beziehungsweise den FBI-Agenten Sean Archer. Troy fällt ins Koma, bevor er den Ort seines nächsten Anschlags verraten kann, woraufhin Archer sich einem experimentellen Gesichts-Transplantationsverfahren unterzieht, um sich als Troy auszugeben und ein geheimes Hochsicherheitsgefängnis zu infiltrieren. Der Terrorist wacht jedoch auf, lässt sich im Gegenzug Archers Gesicht transplantieren und tötet die Chirurgen. Anschließend übernimmt er das Leben des Agenten, während dieser versucht, aus dem Gefängnis zu entkommen – und dort beginnt das eigentliche Drama.

Rückblickend auf Travoltas Leistung sagte der ‚Spider-Noir‘-Darsteller: „Er hat in diesem Film großartige Arbeit geleistet. Ich bin nur die ersten zwölf Minuten Castor – aber was für ein Einstieg das ist – und dann hat er den Ball aufgenommen und damit mehr gemacht, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Er hatte wirklich Spaß daran. Ich denke gern, dass ich ihn ein wenig befreit habe. Ich habe die Vorlage geliefert, und er hat darauf aufgebaut und es weitergeführt.“

Adam Wingard – bekannt für Filme wie ‚You’re Next‘ aus dem Jahr 2011, das ‚Blair Witch‘-Sequel von 2016 sowie ‚Godzilla vs. Kong‘ von 2021 und dessen Fortsetzung ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘ aus dem Jahr 2024 – stand bereits längere Zeit mit dem Sequel in Verbindung. Im Februar berichtete jedoch ‚Collider‘, dass er nicht länger beteiligt und das Projekt nun offen für andere Regisseure sei. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Filmemacher eigene Ideen einreichen können, um das Projekt weiterzuentwickeln und zur Produktion zu bringen.

Das Sequel wurde erstmals 2021 angekündigt, und Cage – dessen Figur Troy am Ende des Originalfilms offenbar stirbt – betonte, dass er offen dafür sei, einen Weg für eine Rückkehr zu finden. Er sagte 2023 zu ‚Collider‘, dass er ‚Face/Off 2‘ für eine Fortsetzung halte, die sich für viele Wendungen und Unvorhersehbarkeiten anbiete. Zum Beispiel: „Wenn man die Idee von Nachkommen einbezieht und Castor und Sean Kinder haben, die erwachsen werden, dann wird es wie dreidimensionales Schach, und dann sind es nicht mehr nur John Travolta und ich – dann sind wir zu viert, die sich gegenseitig hin und her spielen und auf verschiedenen Ebenen agieren, und alles wird noch komplexer.“