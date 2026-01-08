Stars Sarah Michelle Gellar spricht offen über das Älterwerden und gibt zu, dass sie mit Selbstzweifeln kämpft

Sarah Michelle Gellar - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 18:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar spricht offen über das Älterwerden und gibt zu, dass sie mit Selbstzweifeln kämpft.

Sarah Michelle Gellar hat eingeräumt, dass sie sich „manchmal“ schwer damit tut, sich selbstbewusst zu fühlen.

Die 48-jährige Schauspielerin sprach im Rahmen der Promotion der neu formulierten Regenerist Micro-Sculpting Cream von OLAY über den Druck des Älterwerdens in der Öffentlichkeit und gab zu, dass es ihr gelegentlich schwerfällt, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Auf die Frage von ‚NewBeauty‘, ob sie mit ihrem Selbstvertrauen kämpfe, antwortete der ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Star: „Ja, ich will nicht lügen, manchmal habe ich damit zu kämpfen. Ich sehe Mädchen, die so viel jünger sind als ich, und denke dann: Sollte ich das auch machen? Muss ich das tun, um relevant zu bleiben? Aber nein, das muss ich nicht. Ich will kein völlig anderes Gesicht. Ich möchte einfach die beste Version von mir selbst sein.“

Auch wenn Gellar gewisse Aspekte des Jungseins wieder reizvoll findet, hat sie ihren Frieden mit dem Älterwerden gemacht. Sie erklärte: „Alle wollen mir ständig Fotos von mir vor 20 Jahren zeigen. Ich habe mich wirklich damit abgefunden, wie ich damals aussah und wie ich heute aussehe. Und ich sage euch ganz klar: Ich möchte nicht mehr 20 sein.“

Die Schauspielerin sprach außerdem über den Einfluss von Social-Media-Filtern und unrealistischen Schönheitsidealen, die ihrer Meinung nach verzerrte Erwartungen an das eigene Aussehen schaffen. „Ich habe auch diese seltsamen Momente, wenn ich die Filter auf unseren Handys sehe“, so Gellar weiter. „Wir entwickeln falsche Vorstellungen davon, wie wir aussehen sollen, und müssen uns bewusst machen, dass wir überall anders aussehen.“