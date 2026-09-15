Stars Sarah Michelle Gellar weist Kuss-Forderung mit David Boreanaz zurück

Sarah Michelle Gellar - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 18:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar hat auf dem roten Teppich der Emmy Awards einen Fotografen zurechtgewiesen.

Dieser hatte sie und ihren früheren ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Co-Star David Boreanaz zu einem Kuss aufgefordert. Gellar und Boreanaz posierten am Montag (14. September) gemeinsam für die Fotografen und hatten dabei freundschaftlich die Arme umeinander gelegt. Die Situation wurde allerdings unangenehm, als einer der Fotografen offenbar verlangte, dass sich die beiden auf den Mund küssen.

Gellars Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Ich glaube nicht, dass seine Frau darüber besonders glücklich wäre!“ Die Schauspielerin selbst ist mit Freddie Prinze Jr. verheiratet. Boreanaz ist seit 2001 mit Schauspielerin und Model Jaime Bergman verheiratet.

In den sozialen Medien sorgte die Szene anschließend für Diskussionen. Mehrere Reddit-Nutzer bezeichneten die Aufforderung des Fotografen als unangemessen und „peinlich“. Gleichzeitig lobten einige Gellar dafür, dass sie sofort auf Boreanaz‘ Ehefrau hingewiesen habe. Andere vermuteten, der Fotograf könnte die beiden ehemaligen Serienpartner schlicht für ein echtes Paar gehalten oder möglicherweise einen Kuss auf die Wange gemeint haben.

Später am Abend standen Gellar und Boreanaz gemeinsam auf der Emmy-Bühne. Dort überreichten sie Matthew Rhys für ‚The Beast in Me‘ die Auszeichnung als herausragender Hauptdarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm. Dabei nahmen sie zunächst ihre gemeinsame ‚Buffy‘-Vergangenheit auf die Schippe. Gellar fasste die ungewöhnliche Liebesgeschichte der Serie zusammen: Ein Teenager-Mädchen werde dazu auserwählt, Vampire, Dämonen und andere Mächte der Finsternis zu bekämpfen – und verliebe sich ausgerechnet in einen Vampir mit Seele. Besonderen Wert legte sie dabei auf Angels Alter. Seine Figur sei schließlich 241 Jahre alt gewesen, erinnerte Gellar das Publikum.

Boreanaz, der in der Serie Buffys On-off-Liebe Angel verkörperte, konterte: „Weißt du, Sarah, ich dachte immer, Buffy und Angel würden am Ende zusammenkommen.“ Gellar reagierte mit einem Seitenhieb auf das geplante ‚Buffy‘-Reboot, dessen Pilotfilm nicht bestellt worden war: „Nun, ich schätze, wir werden es nicht herausfinden!“

Der gemeinsame Auftritt hatte allerdings auch einen ernsten Moment. Gellar und Boreanaz gedachten früherer Mitglieder der ‚Buffy‘-Familie, die in den vergangenen Jahren gestorben waren, darunter Nicholas Brendon, Michelle Trachtenberg und Anthony Stewart Head. „David und ich möchten anerkennen, dass es zwei schwierige Jahre für unsere geliebte Besetzung und Crew gewesen sind“, sagte Gellar. Beide fühlten sich glücklich darüber, im Laufe der Jahre so großartige Menschen kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet zu haben.