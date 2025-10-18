Stars Sarah Paulson: Emotionaler Tribut an verstorbene Diane Keaton

Sarah Paulson - Los Angeles Premiere Of Searchlight Pictures - Hold Your Breath- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2025, 13:56 Uhr

Die Schauspielerin vermisst ihre kürzlich verstorbene Freundin sehr.

Sarah Paulson hat sich mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Freundin und Schauspielkollegin Diane Keaton erinnert.

Nach dem Tod der Hollywood-Ikone im Alter von 79 Jahren sprach Sarah bei der Premiere ihrer neuen Hulu-Serie ‚All’s Fair‘ mit ‚Access Hollywood‘ über den Verlust – und gab zu, dass sie große Schwierigkeiten habe, darüber hinwegzukommen. „Sie war eine sehr liebe Freundin von mir, deshalb ist es etwas, worüber ich im Moment noch nicht sprechen kann“, gestand sie. „Ich kann einfach noch nicht darüber reden. Aber was ich sagen kann – und was mir heute Abend wichtig ist, zu vermitteln – ist, dass sie als Mensch noch spektakulärer war, als man sie als Schauspielerin kannte.“

Sarah und Diane lernten sich 1999 bei den Dreharbeiten zum Film ‚Ganz normal verliebt‘ kennen, in dem Diane die Mutter von Sarahs Filmfigur spielte. Die beiden blieben über 25 Jahre lang enge Freundinnen – bis zu Dianes Tod. „Ich hatte das meiste Glück auf der Welt, sie auf diese Weise in meinem Leben gehabt zu haben“, betonte die 50-Jährige.

Bei derselben Veranstaltung sprach sie auch mit ‚The Hollywood Reporter‘ und beschrieb den Verlust als „zutiefst traurig“. Sarah erklärte: „Ich kann darüber nicht in irgendeiner Weise klar oder eloquent sprechen – außer zu sagen: Alles, was man an ihr als Künstlerin geliebt hat, war sie als Freundin noch mehr.“

Dianes Familie erklärte, dass die Oscar-Preisträgerin am 11. Oktober an einer Lungenentzündung gestorben war. In einem Statement hieß es: „Die Familie Keaton ist zutiefst dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten hat.“