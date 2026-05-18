Film Keanu Reeves spricht Hauptrolle im japanischen Samurai-Epos ‚Hidari‘

Keanu Reeves attends the Sonic The Hedgehog 3 - UK Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 18:00 Uhr

Keanu Reeves wird die Titelfigur im japanischen Stop-Motion-Samurai-Epos 'Hidari' des Filmemachers Masashi Kawamura sprechen.

Keanu Reeves wird dem japanischen Samurai-Epos ‚Hidari‘ seine Stimme leihen.

Der 61-jährige Schauspieler wird die Titelfigur im Stop-Motion-Actionfilm von Regisseur Masashi Kawamura sprechen. Kawamura schrieb außerdem das Drehbuch.

‚Hidari‘ ist eine Erweiterung von Kawamuras gleichnamiger Proof-of-Concept-Viralserie aus dem Jahr 2023, die auf YouTube fast fünf Millionen Aufrufe gesammelt hat. Die Geschichte ist lose von der Legende des Jingoro Hidari inspiriert, eines beinahe mythischen Meisterzimmermanns aus Japans Edo-Zeit. Sie folgt dem Handwerker, nachdem er durch einen Verrat im Zusammenhang mit dem geheimen Wiederaufbau von Edo Castle seine Vaterfigur, seine Verlobte und seinen rechten Arm verliert. Daraufhin verwandelt er seine Trauer in Rache und setzt dabei eine Reihe mechanischer Prothesenarme seiner eigenen Konstruktion ein. Ihm zur Seite steht seine treue Begleitung, eine schlafenden Holzkatze.

Reeves sagte in einem Statement: „Ich bin begeistert von der Vision hinter ‚Hidari‘. Vom Proof of Concept bis hin zum ausgearbeiteten Drehbuch hat das Team etwas wirklich Außergewöhnliches geschaffen.“ Das Projekt habe alles, was einen außergewöhnlichen Film ausmache, sagt der Star, und fügte hinzu: „Einen Film, den ich unbedingt sehen möchte und an dem ich sehr gern beteiligt bin. Ich glaube, dass dieses Projekt das Potenzial hat, dem weltweiten Publikum etwas ganz Besonderes zu bieten.“

Kawamura ergänzte: „Ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit mit Keanu. Wenn jemand mit seiner Erfahrung und kreativen Vision deinen Proof of Concept anschaut und sagt: ‚Ich möchte Teil davon sein‘, ist das ein unglaubliches Gefühl. Er leiht ‚Hidari‘ nicht nur seine Stimme – er hilft uns dabei, diese Welt zu formen und zu erweitern, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin wir sie gemeinsam führen.“

Erst im vergangenen Jahr verriet Keanu, dass man ihm zu Beginn seiner Karriere geraten habe, seinen Namen zu ändern, als er erstmals versuchte, in Hollywood Fuß zu fassen, da sein Manager befürchtete, sein echter Name könne seinen Karrierechancen schaden. Während eines Auftritts im Podcast ‚New Heights‘ sagte der ‚Matrix‘-Darsteller: „Ich wurde bezahlt, als ich ungefähr 16 war, also war ich mit 16, 17 ein professioneller Schauspieler. Ich war in Toronto, Kanada, und bekam dann einen Manager, der in Los Angeles lebte … Mit 20 Jahren fuhr ich mit meinem Auto nach Los Angeles. Ich stieg aus dem Auto und mein Manager sagte: ‚Wir wollen deinen Namen ändern.‘ Das war also so ein typischer ‚Willkommen in Hollywood‘-Moment.“