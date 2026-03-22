Stars Sarah Paulson lobt Amanda Peet für ‚zutiefst wunderschönes‘ Essay

Sarah Paulson - Los Angeles Premiere Of Searchlight Pictures - Hold Your Breath- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2026, 14:40 Uhr

Sarah Paulson hat Amanda Peet für ihr „zutiefst wunderschönes“ Essay über ihre Brustkrebsdiagnose gelobt.

Die ‚American Horror Story‘-Darstellerin ist sehr stolz auf ihre Freundin, nachdem diese offen darüber geschrieben hat, wie sie ihre eigenen gesundheitlichen Probleme mit der Pflege ihrer sterbenden Eltern in Einklang brachte. Sie rief möglichst viele Menschen dazu auf, sich mit Amandas Geschichte vertraut zu machen. Sarah schrieb auf Instagram: „Meine beste Freundin, Amanda Peet […] hat das zutiefst wunderschöne Essay über den Verlust ihrer Eltern geschrieben, während sie gleichzeitig mit einer Brustkrebsdiagnose umgeht. ‚New Yorker‘ hat es heute veröffentlicht, und ich schreie vor Freude von den Dächern. Ich hoffe, ihr nehmt euch alle die Zeit, es zu lesen.“

In ihrem Essay erklärte Amanda, dass sie aufgrund von „dichtem“ und „aktivem“ Brustgewebe regelmäßig alle sechs Monate zur Kontrolle ging. Nach einem Routine-Termin im August 2025 wurde sie jedoch zu einem Ultraschall und einer Biopsie geschickt. Am nächsten Morgen erhielt Amanda eine Nachricht von ihrer Ärztin, die ihr mitteilte, dass sie einen Tumor habe, der „klein erscheine“, aber eine MRT-Untersuchung nötig sei, um das „Ausmaß der Erkrankung“ festzustellen. Sie schrieb außerdem: „Am Dienstag würden wir auch meinen Rezeptorstatus erfahren, der anzeigt, wie aggressiv die Krebsart ist.“

Amanda informierte ihre „zwei ältesten Freunde“ und ihren Ehemann David Benioff, wartete jedoch zunächst damit, ihren Kindern Frances (18), Molly (15) und Henry (11) davon zu erzählen, da es „noch nichts Konkretes zu sagen“ gab. Während dieser Zeit befanden sich Amandas geschiedene Eltern Penny und Charles in Hospizpflege, und am selben Wochenende starb ihr Vater. „Ich flog nach New York. Ich schaffte es nicht mehr rechtzeitig, um bei seinem letzten Atemzug dabei zu sein, aber ich konnte seinen Körper noch sehen, bevor er aus seiner Wohnung gebracht wurde. Sobald der Körper meines Vaters außer Sicht war, konnte ich wieder wegen meines Krebses in Panik geraten“, so Amanda weiter.

Der Schauspielerin wurde schließlich mitgeteilt, dass der Krebs behandelbar sei: „Man könnte meinen, ich hätte Ecstasy genommen. Ich war glücklicher als vor der Diagnose, als ich einfach ein normaler Mensch ohne Krebs war.“