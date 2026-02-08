Stars Sasha: Dick Brave entstand ‚aus einer Laune heraus‘

Sasha / Vox-Pressetermin/ 03/2014 / dpa /Joerg Carstensen BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 12:00 Uhr

Der Sänger spricht über die Entstehungsgeschichte seiner Kunstfigur Dick Brave.

Sasha ist davon überzeugt, dass ihn Dick Brave einst gerettet hat.

Der Sänger schaffte 1998 mit dem Hit ‚If You Believe‘ den großen Durchbruch. Plötzlich war er ein international erfolgreicher Popstar und Teenie-Schwarm. Fünf Jahre lang habe er auf der Überholspur gelebt, erzählte Sasha im Gespräch mit ‚Bunte‘. Doch das hohe Pensum forderte seinen Preis. „Und obwohl ich dachte, ich sei darauf vorbereitet – ich war ja damals bereits Anfang 30 –, konnte ich irgendwann nicht mehr“, gestand der 54-Jährige.

Deshalb habe er den Entschluss gefasst, eine einjährige Auszeit einzulegen. Unter anderem wollte Sasha reisen – doch dann kam alles anders. „Am Ende des Jahres hatte ich immer ein Weihnachtskonzert für 150 Leute – Freunde, Geschäftspartner, Fans. Und ich spürte plötzlich, ich will da nicht als Sasha auftreten. Also habe ich mir überlegt, ich mache Rock’n’Roll. Nur für diesen einen Abend“, berichtete er. Aus einem Auftritt seien dann zwei geworden – „und der Rest ist Geschichte“.

2002 startete Sasha eine zweite Karriere als Dick Brave. Der Rockabilly-Sound seiner Kunstfigur kam bei den Fans super an. Das Album ‚Dick This!‘ kletterte 2003 direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. „Ich kannte den Hype um Sasha – aber mit Dick Brave habe ich das noch einmal intensiver erlebt. Wahrscheinlich, weil die Idee aus einer Laune heraus entstanden ist und ich niemals damit gerechnet hatte, dass daraus so etwas Großes werden würde“, verriet der Musiker.

Dick Brave habe ihm aus einer „dunklen Phase“ herausgeholfen. Sein Alter Ego habe ihm viel gelehrt – unter anderem, wieder mehr auf sein Bauchgefühl zu hören. „Es klingt ein bisschen schizophren, aber es hat gutgetan, sich eine Kunstfigur anzulegen. Dick Brave hat vom Popstar Sasha abgelenkt“, erklärte der Chartstürmer. Mit dem neuen Doppelalbum ‚Back for Good‘ hat der Rock’n’Roller nun sein Comeback gefeiert.