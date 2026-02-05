Stars Savannah Guthrie bittet um Lebenszeichen ihrer vermissten Mutter

Savannah Guthrie - AVALON - New York - June - 2025 - Today Show Concert Series BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 11:00 Uhr

US-Moderatorin Savannah Guthrie hat sich in einem emotionalen Video an mögliche Entführer ihrer Mutter Nancy gewandt und um ein Lebenszeichen gebeten. Die Familie ist bereit, mit potenziellen Entführern zu sprechen.

Die 54-jährige ‚Today Show‘-Moderatorin veröffentlichte den Clip gemeinsam mit ihren Geschwistern Annie und Camron, nachdem ihre 84-jährige Mutter vergangene Woche aus ihrem Haus in Arizona verschwunden war.

In dem Video erklärte Guthrie: „Wir haben ebenfalls die Berichte über einen möglichen Erpresserbrief gehört. Als Familie tun wir alles, was wir können. Wir sind bereit zu sprechen.“ Gleichzeitig betonte sie, dass die Familie Gewissheit brauche: „Wir leben in einer Welt, in der Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden können. Wir müssen ohne jeden Zweifel wissen, dass sie am Leben ist und dass Sie sie haben. Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns.“

Guthrie schilderte zudem den Gesundheitszustand ihrer Mutter: „Sie ist 84 Jahre alt. Ihr Herz ist schwach. Sie lebt mit ständigen Schmerzen. Sie hat keine Medikamente bei sich. Sie braucht sie, um zu überleben und nicht zu leiden.

Die Moderatorin dankte außerdem für die weltweite Unterstützung und bedanket sich im Namen ihrer Familie für die Gebete für unsere geliebte Mutter Nancy: „Wir spüren sie und glauben, dass auch sie sie spürt.“ Sie beschrieb ihre Mutter als „freundliche, treue, liebevolle Frau voller Güte und Licht“. Direkt an ihre Mutter gerichtet sagte Guthrie: „Mama, wenn du das hörst: Du bist eine starke Frau. Wir werden nicht ruhen, bis wir wieder vereint sind.“

Die Polizei geht aktuell von einem Verbrechen aus und bat die Öffentlichkeit bereits um Hinweise.