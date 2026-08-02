Stars Savannah Guthrie ist ‚entschlossen‘ und ‚verzweifelt‘

Savannah Guthrie - AVALON - New York - June - 2025 - Today Show Concert Series BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2026, 10:00 Uhr

Savannah Guthrie ist 'entschlossen' und 'verzweifelt', herauszufinden, was mit ihrer Mutter geschehen ist.

Savannah Guthrie ist fest entschlossen, herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist, damit sie und ihre Familie sich „auf würdige Weise verabschieden“ können.

Nancy Guthrie wird seit Februar vermisst. Nachdem das Sheriffbüro des Pima County (PCSD) erneut um Hinweise gebeten und die Erpresserbriefe veröffentlicht hatte – der zweite enthielt die Behauptung, die 84-Jährige sei gestorben –, in der Hoffnung, dass jemand die Handschrift erkennt, hat sich nun auch die ‚Today‘-Moderatorin mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Zu einem Foto ihrer Mutter schrieb Savannah auf Instagram: „Das ist unsere wundervolle Mama. Vor sechs Monaten hat sie jemand mitten in der Nacht aus ihrem Bett geholt. Seitdem leben wir jeden einzelnen Moment, jeden Atemzug und jeden Herzschlag in Angst und Verzweiflung. Jeden Tag stehen wir auf und versuchen, stark zu sein und weiterzumachen – denn genau das hat uns unsere fröhliche und starke Mutter immer vorgelebt. Aber täuscht euch nicht: Unsere Herzen sind zerbrochen.“

Weiter flehte die 54-Jährige: „Wir bitten inständig um Hilfe. Wir sind verzweifelt. Wir brauchen jemanden, der sich meldet. Irgendjemand weiß etwas. Irgendjemand ahnt etwas. Irgendjemand erkennt die Handschrift in den Erpresserbriefen. Irgendjemand hat bei einer nahestehenden Person etwas Ungewöhnliches, Beunruhigendes oder Auffälliges bemerkt. Vielleicht hat diese Person Angst, sich zu melden. Vielleicht ist sie hin- und hergerissen. Vielleicht ist sie wütend oder überfordert. Aber es gibt einen Ausweg: Sagen Sie, was Sie wissen. Das ist auch anonym möglich. Es gibt eine Belohnung. Es gibt einen Weg, diese Situation zu beenden und das Richtige zu tun.“

Neben der Bitte um Hinweise bat Savannah auch um „Gebete“ und „Mitgefühl“. Sie betonte, dass sie und ihre Familie trotz allem weiterhin an das Gute glauben wollen. Zum Abschluss schrieb sie: „Wir sind echte Menschen, die mit echtem Schmerz leben und ihr Bestes geben. Gleichzeitig sind wir dankbar für die vielen Segnungen, die wir erfahren – vor allem für die Gebete und die Liebe so vieler guter Menschen, die wir tief spüren. Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen eure Freundlichkeit. Das Gute muss stärker sein als das Böse.“