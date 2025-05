Film Scarlett Johansson zu Tränen gerührt vom Drehbuch für ‚Eleanor The Great‘ Scarlett Johansson war zu Tränen gerührt vom Drehbuch zu ‚Eleanor The Great‘. Die 40-jährige Schauspielerin tritt hinter die Kamera und übernimmt die Rolle der Regisseurin für das kommende Drama. Die Handlung folgt einer alten Frau aus Florida (June Squibb), die in New York City eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer 19-jährigen Studentin (Erin Kellyman) schließt. Johansson […]