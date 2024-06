Film Scarlett Johansson schwärmt von ihrer Rolle im neuen ‚Jurassic World‘-Film

Scarlett Johansson - October 2023 - Avalon - Golden Heart Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 12:00 Uhr

Scarlett Johansson erzählte, dass sie es kaum glauben könne, dass sie das Cast des neuen ‚Jurassic World‘-Films anführen wird.

Die 39-jährige Schauspielerin bestätigte, dass sie in dem kommenden Teil der Dinosaurier-Filmreihe mitspielen wird.

Scarlett schwärmte davon, dass ‚Jurassic Park‘ einer ihrer Lieblingsfilme in ihrer Kindheit gewesen sei und erklärte in einem Interview gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Ich bin ein riesiger ‚Jurassic Park‘-Fan. Das ist einer der ersten Filme, die ich mir im Kino angesehen habe. Ich kann mich so lebhaft daran erinnern. Er hat mein Leben verändert und mich einfach umgehauen. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie aufgeregt ich deswegen bin.“ Der neue ‚Jurassic World‘-Film wird von Gareth Edwards gedreht, wobei David Koepp zurückkehrt, um das Drehbuch zu schreiben. Johansson witzelte darüber, dass sie glücklicherweise nur fünf Minuten in dem Film mitgespielt hätte. Der ‚Black Widow‘-Star fügte hinzu: „David Koepp hat den Film geschrieben und ist nach 30 Jahren zurückgekehrt, um ihn zu schreiben, und er ist so leidenschaftlich mit dabei. Ich versuche seit über 10 Jahren, auf jede erdenkliche Weise in dieses Franchise einzusteigen. Ich sagte immer: ‚Ich werde schon in den ersten fünf Minuten sterben! Ich könnte von allem gefressen werden!'“ Bryce Dallas Howard wird in dem kommenden Streifen nicht als Claire Dearing zurückkehren, nachdem sie in der vorherigen ‚Jurassic World‘-Trilogie mit von der Partie war, hat aber keinen Zweifel daran, dass der neue Film ein Erfolg sein wird.