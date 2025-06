Stars Scarlett Johansson über virale Küsse mit Jonathan Bailey: ‚Wir sind eben freundliche Menschen‘

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey attend the Jurassic World Rebirth NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2025, 18:00 Uhr

Scarlett Johansson hat sich scherzhaft über die Küsse auf dem roten Teppich mit Co-Star Jonathan Bailey geäußert – sie seien einfach „freundliche Menschen“.

Die ‚Jurassic World Rebirth‘-Schauspielerin – verheiratet mit ‚Saturday Night Live‘-Star Colin Jost – und Bailey haben sich während der Pressetour zum neuen ‚Jurassic Park‘-Sequel mehrfach platonisch geküsst.

In der ‚TODAY‘-Show am Mittwoch (25. Juni) kommentierte Moderator Craig Melvin: „Er ist einfach so attraktiv.“ Scarlett antwortete: „Ja, das hast du gesagt.“ Sie scherzte: „Er ist ein liebenswerter Kerl, was soll ich sagen? Ich weiß nicht – wir sind eben freundliche Menschen.“ Die 40-Jährige zeigte sich aber auch wenig überrascht über die viralen Bilder. Dass die Küsse Aufmerksamkeit generieren würden, war ihr offenbar klar: „Mich überrascht nichts mehr – wisst ihr, was ich meine? Mich überrascht heutzutage nichts. Aber ja, ich habe viel Liebe zu geben, was soll ich sagen?“

Jonathan (37) hatte sich in seinen Zwanzigern gegenüber Familie und Freunden als schwul geoutet und machte es im Jahr 2018 auch vor Fans und der Welt öffentlich. Er sagte im vergangenen Jahr der britischen ‚Vogue‘: „Das mit dem Binären – entweder du bist das oder das – so habe ich es früher gesehen. Aber da gibt es viele Nuancen. Meine damalige Partnerin ist heute noch eine meiner besten Freundinnen. Ich glaube, andere haben meine Sexualität erkannt, bevor ich es selbst wusste.“

Jonathan sagte, er sei immer selbstbewusst mit Zuneigung in der Öffentlichkeit umgegangen – obwohl es auch negative Reaktionen gab: „Ich war schon immer ein selbstbewusster Händchenhalter in Beziehungen. Ich hatte mal einen Freund, der das nicht gewohnt war – wir wurden in London beschimpft. Aber inzwischen überwiegt das Lächeln, das man bekommt.“