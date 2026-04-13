Stars Scarlett Johansson versteckte früher ihre Akne am Filmset

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 12:15 Uhr

Scarlett Johansson versteckte früher ihre Akne am Filmset.

Scarlett Johansson hat erzählt, dass sie in ihren Zwanzigern ihre Akne am Filmset versteckte, weil Frauen „für ihr Aussehen auseinandergenommen“ wurden.

Die ‚Lost in Translation‘-Darstellerin (41) verriet, dass sie extra früh aufstand, um sich stark zu schminken, damit ihre Kollegen ihre Hautunreinheiten nicht sahen. Das lag teilweise daran, dass sie sich „unsicher“ wegen ihrer Haut fühlte, aber auch daran, dass sie Angst vor Kritik an ihrem Aussehen hatte. In einem Interview bei ‚CBS Sunday Morning‘ erklärte sie: „Man fühlt sich unsicher. Ich hatte das Gefühl, ich müsste früh aufstehen und all diese Akne überdecken, bevor ich zur Arbeit gehe – das ist sehr anstrengend. Es belastet einen … Ich weiß, wie lähmend es sein kann, sich wegen seiner Haut unsicher zu fühlen.“

Scarlett fügte hinzu, dass es als junge Frau in den frühen 2000er-Jahren „hart“ gewesen sei, weil es eine „sehr harte Zeit“ war. Sie sagte: „Als Frau Anfang zwanzig im Rampenlicht in den frühen 2000ern … das war eine wirklich harte Zeit. Frauen wurden damals auf eine Weise für ihr Aussehen zerpflückt, die gesellschaftlich akzeptiert war. Es war schwierig. Es wurde enorm viel Wert auf das Aussehen von Frauen gelegt. Die Rollen und Chancen für Frauen in meinem Alter waren viel begrenzter als heute.“ Man sei schnell in eine Schublade gesteckt worden und habe immer die gleichen Rollen angeboten bekommen: die Geliebte, die Affäre, die Sexbombe. Das sei damals oft das vorherrschende Rollenbild gewesen, so Scarlett weiter.

Die Schauspielerin erklärte außerdem, dass sie sich bereits als 13-jährige Schauspielerin am Set des Films ‚Der Pferdeflüsterer‘ wegen ihrer Haut unsicher fühlte. Sie berichtete: „Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr mit Hautproblemen zu kämpfen. Ich erinnere mich, wie eine Maskenbildnerin am Set von ‚Der Pferdeflüsterer‘ sagte: ‚Du hast den Vesuv auf deiner Stirn.‘ Als Teenager ist man ohnehin unsicher, und dann weist dich noch jemand darauf hin, während alle versuchen, es beim Drehen zu kaschieren – das ist einfach furchtbar.“ Scarlett, die ihre eigene Hautpflegemarke ‚The Outset‘ gegründet hat, die sich auf empfindliche Haut spezialisiert, verriet auch, welchen Rat sie heute ihrer Tochter Rose gibt, die später in diesem Jahr zwölf wird: „Ich sage ihr immer: Sei sanft zu dir selbst … und sei sanft zu deiner Haut.“