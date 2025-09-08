Stars Scarlett Johansson weist ‚alberne‘ Reaktionen auf Küsse mit Jonathan Bailey zurück

Scarlett Johansson and Jonathan Bailey attend the Jurassic World Rebirth NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin und ihr Kollege kamen sich bei der Promotion von 'Jurassic World: Die Wiedergeburt' auf dem roten Teppich näher.

Scarlett Johansson hat die „alberne“ Reaktion auf ihre Küsse mit ‚Jurassic World: Die Wiedergeburt‘-Co-Star Jonathan Bailey während der Promotion des Films lachend abgetan.

Die 40-jährige Schauspielerin sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als sie und Bailey auf dem roten Teppich ihre Zuneigung offen zeigten. Sie verriet jedoch, dass sie zu Hause mit ihrem Ehemann Colin Jost nicht einmal über die Küsse sprach. Johansson sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Es war so eine lustige, alberne Sache. Es war in den Köpfen aller anderen.“ Sie erklärte weiter, dass die körperliche Nähe unter Schauspielern etwas besonderes sei, da sie lange Zeit gemeinsam am Set verbringen. Der ‚Lost in Translation‘-Star sagte: „Ich glaube, Schauspieler sind einfach… Wir machen außergewöhnliche Erfahrungen unter extremen Bedingungen. Wir leben monatelang wie eine Familie zusammen, wissen Sie, also fühlt es sich wirklich so an, als hätten wir viel Liebe füreinander.“

Jost hatte zuvor scherzhaft auf die Zuneigung seiner Frau zu Bailey, der offen schwul ist, auf dem roten Teppich reagiert. Der Komiker und Schauspieler sagte: „Ich dachte mir, im ‚Jurassic Park‘-Universum kommt der Angriff wohl immer von dem Raptor, den man am wenigsten erwartet. Von all den Bedrohungen da draußen hätte ich nicht gedacht, dass es Jonathan ist.“

Jonathan Bailey hatte zuvor seine Entscheidung verteidigt, Scarlett auf dem roten Teppich zu küssen, trotz der großen Resonanz in den sozialen Medien, und erklärte, dass „das Leben zu kurz ist, um es nicht zu tun“. Der 37-Jährige sagte: „Ich glaube daran, Liebe auf viele verschiedene Weisen zeigen zu können. Und wenn man seine Freunde nicht küssen darf… das Leben ist zu kurz, um es nicht zu tun.“ Bailey lobte zudem sowohl Johansson als auch seinen weiteren Co-Star Mahershala Ali in den höchsten Tönen. Der ‚Bridgerton‘-Darsteller sagte: „Unglaublich. Die Menschen, die man auf diesem Weg trifft, machen eine außergewöhnliche Erfahrung noch besser. Mit Scarlett und Mahershala war es fantastisch, wieder zusammenzukommen und all die Erlebnisse, die wir auf der Leinwand hatten, zu feiern. Aber Scarlett ist endlos lustig, urkomisch, sensibel, intelligent. Und Mahershala ist einfach… die beiden sind Ikonen, und ich habe großes Glück, Teil ihrer Gemeinschaft zu sein.“