Stars Schäfer Heinrich leidet nach Knie-OP an starken Schmerzen

Schaefer Heinrich - 25.11.16 - Huerth - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 14:00 Uhr

Der 'Bauer sucht Frau'-Kultkandidat hat sich noch nicht von seinem Unfall im vergangenen Jahr erholt.

Schäfer Heinrich hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Der Landwirt wurde durch seine Teilnahme an der vierten ‚Bauer sucht Frau‘-Staffel 2008 bekannt. Seitdem hat sich der TV-Star auch einen Namen als Sänger gemacht und tritt regelmäßig am Ballermann auf. An Auftritte ist derzeit jedoch nicht zu denken: Dem 58-Jährigen geht es nicht gut. Im vergangenen Jahr wurde er von einem seiner Schafe attackiert und stürzte zu Boden. Dabei verdrehte er sich das Knie und musste operiert werden. Bei dem Eingriff erhielt er eine halbseitige Knieprothese.

Leider brachte die OP nicht die erhoffte Erlösung: Schäfer Heinrich hat acht Monate später noch immer heftige Schmerzen. Sein Arzt kann ihm leider nicht helfen. „Der Doktor hat noch mal geröntgt und meinte, alles ist in Ordnung mit dem Knie“, erzählte er im RTL-Interview. Das sieht der ‚Bauer sucht Frau‘-Kultkandidat anders: Er könne nicht einmal richtig laufen.

„Wenn ich nachts geschlafen habe und muss aufstehen, dann geht’s ganz schwer. Oder wenn ich gesessen habe. Also das ist noch nicht das Wahre.“ Doch das ist noch nicht alles: Der Schäfer leidet außerdem an fiesen Magenschmerzen. Dafür macht er die Schmerzmittel verantwortlich. „Jetzt gerade geht es mir ganz schlecht“, klagte er.

Hinter dem Schlagersänger liegen schwere Monate. Im Februar beschrieb er gegenüber RTL, wie qualvoll der Sturz war: „Es war ein stechender Schmerz, der danach einfach nicht mehr wegging. Jeder Schritt tat mir weh, aber ich bin erst mal nicht zum Arzt gegangen, weil ich meine Schafe nicht alleine lassen wollte.“ Daraufhin sei sein Knie „wie ein Luftballon“ angeschwollen.