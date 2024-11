"Hat die Kultur verändert" Schauspielerin Rashida Jones ehrt verstorbenen Vater Quincy Jones

Rashida Jones mit ihrem Vater im Jahr 2018. (jom/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 16:30 Uhr

Rashida Jones hat bei Instagram Abschied von ihrem Vater Quincy Jones genommen. In ihrem rührenden Beitrag bezeichnet sie den verstorbenen Musikproduzenten als "Ikone" und "Genie" und spricht über sein Vermächtnis.

Quincy Jones (1933-2024) ist am 3. November 2024 im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Bel Air gestorben. Viele prominente Menschen aus dem Showbusiness hatten sich in den vergangenen Tagen mit teils rührenden Worten von dem Musikproduzenten und Komponisten verabschiedet. Jetzt hat sich auch seine Tochter, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Rashida Jones (48), zu Wort gemeldet. Bei Instagram schreibt sie zu einem gemeinsamen Bild, auf dem sie als Kind mit ihrem Vater zu sehen ist: "Er war ein Gigant. Eine Ikone. Ein Kulturveränderer. Ein Genie."

Dies seien alles zutreffende Beschreibungen ihres Vaters, jedoch seien seine Musik und sein gesamtes Werk vor allem der Ausdruck seiner Liebe. Sie fügt an: "Er WAR Liebe. Er gab jedem, den er jemals traf, das Gefühl, geliebt und gesehen zu werden. Das ist sein Vermächtnis."

"Werde seine Umarmungen vermissen"

Sie blickt zudem auf Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater zurück. Der Produzent von Michael Jackson (1958-2009) sei in seinem Erwachsenenleben immer ein Nachtmensch gewesen. "Als ich klein war, wachte ich mitten in der Nacht auf, um ihn zu suchen. Zweifellos war er irgendwo im Haus und komponierte (nach alter Schule, mit Stift und Noten). Er hatte mich nie zurück ins Bett geschickt. Er lächelte und nahm mich in seine Arme, während er weiterarbeitete. Es gab keinen sichereren Ort auf der Welt für mich", erklärt die "Parks and Recreation"-Schauspielerin.

Sie habe das Glück gehabt, die Liebe ihres Vaters "aus nächster Nähe zu erleben. Ich werde seine Umarmungen und Küsse, seine bedingungslose Hingabe und seine Ratschläge vermissen. Daddy, es ist mir eine Ehre, deine Tochter zu sein. Deine Liebe lebt ewig."

Rashida Jones ist die Tochter von Quincy Jones und Schauspielerin Peggy Lipton (1946-2019), die 2019 im Alter von 72 Jahren nach einer Krebserkrankung starb. Die beiden waren von 1974 bis 1990 verheiratet. Ihre erste Tochter Kidada Jones (50) kam 1974 zur Welt, Rashida Jones im Jahr 1976.