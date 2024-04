Neues Live-Album So meistert Philipp Poisel neben der Musik ein Architekturstudium Philipp Poisel veröffentlicht ein neues Live-Album. Warum dies in seiner Heimat entstanden ist, wie es um sein Architekturstudium steht, warum er sich mehr mit Social Media beschäftigen will und wie der Kontakt zu seinem Förderer Herbert Grönemeyer heute ist, erzählt er im Interview.