Stars Lena Meyer-Landrut: Endlich erstes Lebenszeichen nach Konzertabsage

Lena Meyer-Landrut - The Voice Studio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 18:00 Uhr

Lena Meyer-Landrut sorgte zuletzt für Sorge bei ihren Fans, nachdem sie ein Konzert wegen Schmerzen absagen musste.

Am 29. Juni hatte die Eurovision-Gewinnerin von 2010 eigentlich beim Tollwood-Festival in München auftreten sollen. Kurz vorher wurde das Event aber wegen „krampfhafter Bauch- und Nierenschmerzen“ abgesagt und Lena wurde ins Krankenhaus gebracht.

Jetzt scheint es ihr wieder besser zu gehen, denn sie hat sich im Netz gemeldet. Bei Instagram postete sie ein Foto von sich, auf dem sie die Sommersonne genießt, und schrieb dazu: „Langsam wieder aufm Damm. Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein. Danke für eure Genesungswünsche und Geduld.“ Die Fans wünschen ihr unter dem Beitrag weiterhin eine gute Besserung.

Das Team der Sängerin informierte die Fans nach dem abgesagten Konzert über Lenas Zustand und auch am folgenden Tag konnte sie nicht auftreten. „Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren“, hieß es in der Instagram-Story der „Satellite“-Hitmacherin vor zwei Wochen. In den Kommentaren unter einem Beitrag zoffen sich danach die Fans. „Wo bekomme ich mein Geld wieder? Extra aus Österreich angereist. Die Grand Dame der Konzertabsage“, wetterte einer. Ein anderer kritisierte: „Völlig klar, dass Gesundheit immer vorgeht! Dennoch geht es darum, dass der Veranstalter Kinder und deren Eltern stundenlang bei 50 Grad im Zelt warten lassen und erst eine Stunde vor offizieller Sperrstunde absagt.“