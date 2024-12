Im neuen Haus in München Schlagerstar Jürgen Drews: Erstes Patchwork-Weihnachten steht an

Das erste Patchwork-Weihnachtsfest steht für Familie Drews an. (ili/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 14:32 Uhr

Für Jürgen Drews und seine Familie steht in wenigen Tagen das erste Patchwork-Weihnachten an. Details zum Fest hat Tochter Joelina Drews in einem Interview verraten.

Schlagerstar Jürgen Drews (79) und seine Frau Ramona Drews (51) sind "nach München gezogen". Das bestätigt die Tochter der beiden, Joelina Drews (29), im Interview mit der Münchner "Abendzeitung". Die Nachwuchssängerin wohnt schon länger dort. "Es war viel los", sagt sie über das zu Ende gehende Jahr, "vor allem durch den Umzug – das alte Nest wurde verlassen". Gemeint ist eben jener Umzug ihrer Eltern. "Jetzt haben meine Eltern auch ihre Homebase in München und haben sich tatsächlich dazu entschlossen, das Haus in Dülmen – wo sie die letzten 25 Jahre gewohnt haben – aufzugeben", verrät die 29-Jährige weiter. Der endgültige Abschied von dem Haus in Nordrhein-Westfalen steht demnach für nächstes Jahr an.

Patchwork-Weihnachten in München

Als nächstes steht aber erstmal Weihnachten auf dem Programm, doch auch hier gibt es eine Veränderung. "Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal Patchwork-Weihnachten. Meine Eltern […] wohnen in ihrem neuen Haus. Da dachten wir, es wäre schön, wenn wir dort alle zusammen feiern – mit Adrians Familie und meiner", sagt sie. Mit Adrian ist Joelina Drews seit einigen Jahren glücklich liiert.

Auf ein Familienmitglied werden die Drews aber verzichten müssen. "Mein Opa wird leider nicht kommen. Er möchte heuer noch nicht allein zu uns reisen", erzählt die Musikerin. "Vielleicht klappt es nächstes Jahr, aber im Moment tut er sich noch ein bisschen schwer, da es sein erstes Weihnachten ohne meine Oma ist", fügt sie hinzu.

"Ente mit selbstgemachtem Rotkohl und Knödeln"

Geschenke spielen bei ihrer Familie eine eher untergeordnete Rolle, wichtig ist für Joelina Drews aber: "Der Tannenbaum muss weihnachtlich geschmückt sein." Eine andere Tradition ist das Festtagsessen: "Wir machen jedes Jahr Ente mit selbstgemachtem Rotkohl und Knödeln", verrät die Künstlerin, die "ab dem 20. Dezember […] komplett in den Weihnachtsmodus schalten und erstmal nur mit der Familie sein" will.