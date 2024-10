Seit 25 Jahren verheiratet Schlagerstar Mickie Krause feiert große Party zur Silberhochzeit

Ballermann-Star Mickie Krause hat es mit der "Party des Jahrhunderts" zur Silberhochzeit mit Ehefrau Ute ordentlich krachen lassen. (ym/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 08:04 Uhr

Mickie Krause hat gezeigt, wie man eine Silberhochzeit feiert. Mit musikalischen Auftritten und emotionalen Reden, haben der Ballermann-Star und Ehefrau Ute ihren 25. Hochzeitstag gefeiert.

Bereits seit 25 Jahren gehen Schlagerstar Mickie Krause (54) und Ehefrau Ute als Ehepaar durchs Leben. Dass das gebürtig gefeiert werden muss, hat der Ballermann-Sänger nun bei einer Party anlässlich der Silberhochzeit auf Mallorca bewiesen. Zur "Party des Jahrhunderts" kamen 150 Gäste, wie Krause im Gespräch mit der "Bild" verriet.

Musikalische Überraschungsauftritte und viele Emotionen

Gefeiert habe das Paar mit Familie, Freunden und Nachbarn, so der "Schatzi, schenk mir ein Foto"-Interpret. Seine Ute habe sich eine Party gewünscht, "auf der sie jeden Gast persönlich kennt", doch von der Anzahl der Gäste, sei selbst Krause am Ende überrascht gewesen. "Ich hatte mit 50 gerechnet", so der 54-Jährige weiter. Alle hätten jedoch "großen Spaß" gehabt und die Stimmung sei "phänomenal" gewesen.

Es wurde aber auch emotional: Neben musikalischen Auftritten, seien auch "wunderbare Reden" gehalten worden. Krause selbst "habe an diesem Abend so viel vor Glück und Rührung geweint wie davor in 25 Jahren nicht". Ein besonderes Highlight sei der Überraschungsauftritt der Hannoveraner Kult-Rockband Fury in the Slaugtherhouse (1986-2008, seit 2017) gewesen: "Die Musik von Fury in the Slaughterhouse begleitet uns seit 1990 und Ute meinte mal, ihr Traum wäre es, wenn die Band auf unserer Silberhochzeit spielt." Das habe sich der Entertainer nicht zwei Mal sagen lassen und alles in Bewegung gesetzt, um den Wunsch seiner Frau zu erfüllen. Am Ende sei sogar die Band davon überrascht gewesen, "dass der private Mickie noch ein bisschen netter ist, als der auf der Bühne".

Seit über 30 Jahren ein Paar

Bereits seit über 30 Jahren sind Schlagerstar Mickie Krause und seine Ehefrau nun schon ein Paar. Bei ihrem ersten Treffen, sei der Entertainer 21 Jahre alt gewesen, "meine Frau war 15, wir haben uns im Ferienlager kennengelernt", verriet der Ballermann-Star vor zwei Jahren im Interview mit Moderatorin Birgit Schrowange (66) in der Sendung "Unser Mallorca".

Und was ist das Geheimnis hinter ihrer glücklichen Ehe? Auch darauf hat der vierfache Familienvater eine Antwort: "Eine Ehe muss mit den Jahren immer besser werden und das ist bei uns der Fall. Wir arbeiten immer daran, die perfekte Ehe zu führen. Und natürlich ist es Utes Verdienst, dass sie bereit ist, es mit mir so lange auszuhalten."