SpotOn News | 26.05.2024, 15:31 Uhr

Jennifer Lange gab am Valentinstag bekannt, dass sie zusammen mit ihrem Partner Darius Zander ihr erstes Kind erwartet. Nun hat die ehemalige "Bachelor"-Gewinnerin noch eine Überraschung parat: Sie wird heiraten.

Jennifer Lange (30) hat wieder eine freudige Nachricht zu verkünden: Die ehemalige Gewinnerin der RTL-Datingshow "Der Bachelor" hat sich verlobt. "Ja zu Dir, ja zu Uns, ja zur Liebe", schrieb sie am 26. Mai unter Fotos mit ihrem Partner Darius Zander (40) auf Instagram, auf denen sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält.

Den Bildern nach zu urteilen, fand die Verlobung bei einem romantischen Picknick an den Klippen am Meer statt. "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wunderschönen Ort", schwärmte Lange in der Bildunterschrift von dem Antrag. Ihr Partner und sie "freuen uns so sehr auf alles, was kommt".

Baby-Verkündung am Valentinstag

Erst im Februar erfreute Jennifer Lange ihre 311.000 Follower mit der Nachricht, dass sie zusammen mit Darius Zander ihr erstes Kind erwartet. Seitdem präsentiert sie immer wieder stolz ihren Babybauch in den sozialen Medien. "Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass ein kleines Wunder in mir heranwächst. Das wahrscheinlich größte kleine Wunder, was ich mir jemals vorstellen kann", reflektierte sie ihre bisherige Schwangerschaft im Mai in einem Beitrag.

Jennifer Lange ist seit August 2021 offiziell mit dem Musiker Darius "Dari" Zander zusammen. Zuvor war sie über ein Jahr mit Andrej Mangold (37) liiert, der ihr 2019 als "Bachelor" die letzte Rose in der gleichnamigen Kuppelshow überreicht hatte. Nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" trennte sich das TV-Paar 2020.

