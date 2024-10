Ihr Babybauch stiehlt nicht die Show Schwangere Prinzessin Sofia eröffnet Grundschule

Prinzessin Sofia bei der Eröffnung der Viktor-Rydberg-Grundschule. (ili/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 12:07 Uhr

Prinzessin Sofia von Schweden eröffnete am Donnerstag die Viktor-Rydberg-Grundschule. In ihrem schwarzen Outfit stahl ihr Babybauch niemandem die Show.

Prinzessin Sofia von Schweden (39) eröffnete am Donnerstag in Fisksätra, einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm, die Viktor-Rydberg-Grundschule. Der Termin bereitete der Ehefrau von Prinz Carl Philip (45) sichtlich Freude. Und anders als man vielleicht erwarten würde, setzte Sofia ihren wachsenden Babybauch dabei nicht groß in Szene. Vielmehr ging die Tatsache, dass sie ihr viertes Kind erwartet, in ihrem schwarzen Outfit fast unter.

Babybauch geschickt kaschiert

Sofia erschien in einem wenig figurbetonten schwarzen Zweiteiler, bestehend aus einem längeren weit geschnittenen Top und einer weiten Hose. Eine kleine schwarze Handtasche und unauffällige schwarze Schuhe komplettierten ihren Look. Als Highlights funkelten Ringe und ein Armreif in Gold. Einen weiteren Farbtupfer brachte der weinrote Nagellack ins Spiel. Das lange braune Haar war zum lockeren Mittelscheitel frisiert. Beim Make-up legte sie den Fokus mit viel dunklem Kajal und Mascara auf die Augenpartie.

Auf Bildern, die die Schwiegertochter von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) bei der Ankunft im verregneten Fisksätra zeigen, ist außerdem zu sehen, wie zwei Regenschirme zum Schutz über sie gehalten werden. Im Kontrast zum schwarzen Outfit strahlt ihr weiter weißer Mantel mit stylischen Fransen am Saum im tristen Grau der Umgebung.

Das Baby kommt im Februar

Anfang September hatte der Königspalast die erneute Schwangerschaft bekannt gegeben. Zu einem süßen Pärchenbild auf Instagram, auf dem Carl Philip und Sofia Arm in Arm zu sehen sind, hieß es: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia freuen sich, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet." Der Geburtstermin ist voraussichtlich im Februar 2025, wie der Palast zudem bestätigte.

Carl Philip und Sofia sind seit Sommer 2015 verheiratet. Sie haben bereits drei Söhne: Prinz Gabriel (7) und Prinz Alexander (8) wurden in den Jahren 2017 und 2016 geboren. Prinz Julian von Schweden (3) kam im März 2021 zur Welt.