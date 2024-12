Sie wurde 87 Jahre alt Schwester des schwedischen Königs: Prinzessin Birgitta verstorben

Prinzessin Birgitta auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2015. (lau/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 17:26 Uhr

Große Trauer im schwedischen Königshaus: Prinzessin Birgitta, die geliebte Schwester von König Carl XVI. Gustaf, ist tot. Sie verstarb am Mittwoch auf Mallorca, wie der Palast bekannt gegeben hat.

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (78) trauert um seine geliebte Schwester. Wie der Königspalast am Mittwoch (4. Dezember) unter anderem auf Instagram verkündet hat, verstarb Prinzessin Birgitta (1937-2024) "am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, im Alter von 87 Jahren auf Mallorca". Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.

Bewegende Worte von König Carl XVI. Gustaf

Auch König Carl XVI. Gustaf wird in dem Instagram-Beitrag zitiert. "Mit großer Trauer habe ich heute die Nachricht erhalten, dass meine Schwester, Prinzessin Birgitta, gestorben ist. Meine Schwester war eine schillernde und geradlinige Person, die von mir und meiner Familie sehr vermisst werden wird", erklärt der Monarch. Und weiter: "Zusammen mit meiner ganzen Familie spreche ich heute den Kindern und Enkeln von Prinzessin Birgitta mein Beileid aus."

Prinzessin Birgitta erblickte im Jahr 1937, und damit über neun Jahre vor ihrem Bruder Carl XVI. Gustaf, das Licht der Welt. Doch in der Thronfolge stand er als männlicher Nachkomme über ihr. "Prinzessin Birgitta war Witwe des Prinzen Johann Georg von Hohenzollern (1932-2016) und lebte dann lange im Ausland. Die Prinzessin hinterlässt drei Kinder", heißt es weiter in dem Beitrag des Königshauses auf Instagram.

Über Prinzessin Birgittas Privatleben war zeit ihres Lebens nicht allzu viel bekannt. Sie lebte zuletzt zurückgezogen auf der Baleareninseln Mallorca und liebte das Golfspiel. Ihr Ehemann Johann Georg Prinz von Hohenzollern, von dem sie seit 1990 getrennt lebte, verstarb 2016 im Alter von 83 Jahren in München.