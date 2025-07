Stars Sean ‚Diddy‘ Combs erhält Standing Ovation bei Rückkehr ins Gefängnis

Sean Diddy Combs - T-Mobile Arena - Las Vegas - September 24th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 09:00 Uhr

Sean ‚Diddy‘ Combs wurde bei seiner Rückkehr ins Gefängnis von seinen Mitinsassen mit einer Standing Ovation empfangen, nachdem er in mehreren Anklagepunkten freigesprochen worden war.

Der in Ungnade gefallene Rap-Mogul war vergangene Woche in New York vom Vorwurf des Menschenhandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung freigesprochen worden. In zwei Fällen wegen Beförderung zur Prostitution wurde er jedoch verurteilt. Als er ins Metropolitan Detention Centre in Brooklyn zurückkehrte, sahen die anderen Gefangenen das Urteil als Zeichen der Hoffnung. Der Anwalt Marc Agnifilo sagte dem Magazin ‚People‘: „Sie alle sagten: ‚Wir erleben nie, dass jemand gegen die Regierung gewinnt.'“

Diddys Anwalt – der vier- bis fünfmal täglich mit dem 56-jährigen Rapper spricht – glaubt, dass Diddys Verhaftung und die Zeit hinter Gittern ihn verändert haben. Er sagte: „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. [Er] erkennt, dass er wie jeder andere auch Schwächen hat, an denen er nie gearbeitet hat.“ Und im Gefängnis ist dem Rapper nun offenbar klar geworden, dass er an diesen Schwächen arbeiten muss und dass sie sich trotz seines Berühmtheitsstatus nicht einfach von selbst auflösen: „Ich glaube, ihm ist jetzt klar geworden, dass es Schwächen gibt, die weder Ruhm noch Reichtum auslöschen können. Man kann sie nicht überdecken.“

Der Gründer von Bad Boy Records – der seit September 2024 in Haft ist – bleibt bis zu seiner Urteilsverkündung am 3. Oktober weiter in Haft, nachdem ihm erneut die Freilassung auf Kaution vom Richter Arun Subramanian verweigert wurde. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren für die Vergehen, für die er schuldig gesprochen wurde. Bei der Ablehnung der Kaution merkte der Richter an, dass die Staatsanwaltschaft zu Recht darauf hingewiesen habe, dass bei einem Verstoß gegen den sogenannten Mann Act die Inhaftierung „zwingend vorgeschrieben“ sei. Richter Subramanian sagte: „Für die gegenwärtigen Zwecke ist der Angeklagte nicht in der Lage, seine Beweislast zu erfüllen, dass von ihm keine Gefahr für Personen oder die Gemeinschaft ausgeht – mit klaren und überzeugenden Beweisen.“ Er fügte hinzu: „Vor dem Prozess wurde die Kaution abgelehnt, und das Gericht sieht keinen Grund, das jetzt zu ändern.“

Combs wurde dafür verurteilt, Menschen durch das Land geflogen zu haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Das ursprüngliche Gesetz von 1919 untersagte den Transport von Frauen oder Mädchen über Landesgrenzen hinweg oder ins Ausland „zur Prostitution, Unzucht oder zu einem anderen unmoralischen Zweck“. 1986 wurde das Gesetz geschlechtsneutral formuliert, und die Begriffe „Unzucht“ und „unmoralischer Zweck“ wurden durch die Formulierung „jede sexuelle Handlung, für die eine Person strafrechtlich belangt werden kann“ ersetzt.