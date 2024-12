Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Düsteres Weihnachten hinter Gittern

Sean Diddy Combs - London - 2023 - MEGA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 16:00 Uhr

Sean ‚Diddy‘ Combs feierte ein tristes Weihnachten im Gefängnis als eine „Erinnerung an die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe gegen ihn“.

Der 55-jährige Rapper ist seit September im berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, inhaftiert und wartet auf seinen Prozess im Jahr 2025 wegen Anklagen wie Menschenhandel und organisierter Kriminalität. Ein Rechtsexperte sagte nun, dass sein Fest hinter Gittern einen brutalen Kontrast zu seinem früheren Luxusleben darstellt.

James Pipe von ‚Freegrantsforfelons.org‘ sagte der Zeitung ‚Daily Star‘: „Der krasse Kontrast zwischen Diddys vergangenem Leben im Überfluss und seinen aktuellen Umständen hebt die tiefgreifenden Konsequenzen rechtlicher und persönlicher Verantwortlichkeit hervor. Während die Weihnachtszeit für einige Insassen Momente gedämpfter Freude bringen könnte, dient sie für Combs als Erinnerung an die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe gegen ihn und die Auswirkungen seiner Handlungen auf andere.“

Berichten zufolge aßen Combs und seine Mitinsassen an Weihnachten ein Menü aus gebratener Cornish-Henne, Makkaroni und Käse, Preiselbeersoße und Brötchen, gefolgt von einem „Weihnachtsdessert“. Pipe fügte hinzu, dass die Insassen vielleicht heiße Schokolade oder ein Gebäck bekommen könnten, wenn das Budget der Einrichtung es zulässt. Er erklärte aber, dass das Gefängnis ein „kein Luxus“-Regime betreibt.