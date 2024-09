Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Er geht selbst in den Zeugenstand

Sean 'Diddy' Combs November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 08:00 Uhr

Sean „Diddy“ Combs beabsichtigt, während seines bevorstehenden Prozesses auszusagen.

Der 54-jährige Rap-Star wartet derzeit auf seinen Prozess wegen Sexualverbrechen und Marc Agnifilo, sein Anwalt, hat bestätigt, dass der Hip-Hop-Mogul plant, während der Anhörung auch selbst auszusagen.

In einem Ausschnitt aus der TMZ-Dokumentation ‚The Downfall of Diddy: The Indictment‘ sagte Agnifilo: „Ich weiß nicht, ob ich ihn vom Zeugenstand fernhalten könnte. Ich denke, er ist sehr begierig darauf, seine Geschichte zu erzählen.“ Combs plädierte kürzlich auf nicht schuldig in den Anklagepunkten des Sexhandels, der Erpressung und des Transports zur Prostitution. Agnifilo hat auch angedeutet, dass sein Mandant sich mit Videoaufnahmen befassen wird, auf denen er Cassie Ventura, seine Ex-Partnerin, im Jahr 2016 in einem Hotel angegriffen hat. Agnifilo sagte: „Ich denke, er wird jeden Teil seiner Geschichte erzählen, auch das, was man auf dem Video sieht.“

Anfang dieses Monats erschien Combs vor einem Gericht in Manhattan, nachdem er wegen Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel mit Gewalt, Betrug oder Nötigung und Transport zur Prostitution angeklagt worden war. Auf die Frage, wie er zu den Anschuldigungen stehe, antwortete Combs: „Nicht schuldig.“ Die Anwälte des Rappers beantragten daraufhin, dass Combs gegen Kaution freigelassen wird, nachdem er eine Summe von 50 Millionen Dollar gezahlt hatte. Nach einer langen Debatte zwischen den Anwaltsteams darüber, ob Combs ein Fluchtrisiko darstellt, kündigte Richterin Robyn Tarnofsky jedoch an, dass der Rap-Star bis zum Beginn seines Prozesses wegen Sexhandels in Haft bleiben werde. Agnifilo sagte später, dass der Musikstar entschlossen sei, „seine Unschuld zu beweisen“. Agnifilo sagte Reportern vor dem Gericht: „Er wird dagegen kämpfen. Er ist unschuldig. Er kam nach New York, um seine Unschuld zu beweisen. Wir glauben von ganzem Herzen an ihn. Er hat diese Dinge nicht getan. Es gibt keinen Zwang und kein Verbrechen.“