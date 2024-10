Stars Sean ‚Diddy‘ Combs: Freak Offs waren auf wichtige Events abgestimmt

Sean Diddy Combs - London - 2023 - MEGA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2024, 11:00 Uhr

Sean ‚Diddy‘ Combs soll seine „Freak Off“-Partys so geplant haben, dass sie mit den größten Nächten im Showbiz zusammenfielen.

Der in Ungnade gefallene Rapper (54), der derzeit in New York im Gefängnis sitzt und auf seinen Prozess wegen Sexhandel und Erpressung wartet, soll die skandalösen Feiern zeitlich so gelegt haben, um sicherzustellen, dass seine angeblichen Orgien so voll wie möglich mit A-Promis waren. Dokumente und Videos, die Berichten zufolge von der ‚New York Post‘ gesehen wurden, sollen zeigen, dass Combs mindestens drei rauschende Sexpartys nach großen Ereignissen im Showbiz-Kalender veranstaltete.

Die Post berichtet, sie habe Aufnahmen von mit Stars besetzten After-Partys gesehen, die Diddy nach den MTV VMAs 2004 und 2005 in Miami veranstaltete, und unter anderem nach dem Super Bowl 2005 in Jacksonville. Ein Clip, der aufgenommen wurde, nachdem Combs die VMAs 2005 moderiert hatte, zeigt Berichten zufolge, wie die Afterparty in eine wilde Party abgleitet, bei der zwei Männer angeblich von der Kamera beim Sex mit einem jungen Mädchen gefilmt wurden, das Puder unter der Nase hatte. In einem anderen Clip ist Berichten zufolge ein Paar zu sehen, das auf einem Tisch Sex hat, während andere zuschauen. Aufnahmen nach Combs‘ Party nach dem Super Bowl im Jahr 2005 sollen ähnliche ausschweifende Szenen in einer 2-Millionen-Dollar-Villa in Sawgrass zeigen, die der Rapper angeblich für 20.000 Dollar pro Woche gemietet hatte. Dieses Video zeigt Berichten zufolge zwei Männer, die vor einer Gruppe von Menschen Sex haben, und die Post berichtet, dass ein weiterer Clip zu zeigen scheint, wie Combs aus seiner Perspektive filmt, während er Sex mit einer Frau hat.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Prominenten auf der Party wussten, worauf es am Ende hinauslaufen würde, da sie die Party verlassen hatten, bevor die Videos aufgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft hat behauptet, dass an Combs‘ „Freak Offs“, die manchmal tagelang dauerten, Frauen beteiligt waren, die erpresst oder zur Teilnahme gezwungen worden waren. Combs beteuert nach wie vor seine Unschuld und wird sich im Frühjahr einer Jury stellen.