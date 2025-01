In der Neujahrsausgabe "Curaçao" „Sehr gerne mehr“: Joachim Llambi über seine „Traumschiff“-Rolle

"Das Traumschiff: Curaçao": Jochen Thabazi (Joachim Llambi, M.) lädt Hanna Liebhold (Barbara Wussow, r.) und Birgit Schneider (Fanny Stavjanik) zu einem Salsa-Abend ein. (ili/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 10:30 Uhr

An Neujahr geht es für Joachim Llambi mit dem "Traumschiff" in die Karibik. In der Episode "Curaçao" organisiert er einen Salsa-Abend. Wie ihm der Ausflug in die Schauspielerei gefallen hat, erzählt der Tanzshow-Star im Interview.

"Let's Dance"-Star Joachim Llambi (60) ist an Neujahr im "Traumschiff" (ZDF) zu sehen. In der neuen Karibik-Episode "Curaçao" (1. Januar, 20:15 Uhr) spielt er den Tanzlehrer Jochen Thabazi, der Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 63) und Birgit Schneider (Fanny Stavjanik, 58) zu einem Salsa-Abend einlädt …

Weitere Ausflüge in die Schauspielerei denkbar?

Es ist nicht der erste Ausflug in die Schauspielerei für den Tanzsportler, Wertungsrichter und Fernsehmoderator. "Ich habe schon für die RTL-Daily 'Alles was zählt' mich selbst gespielt. Es hat mir sehr gefallen, obwohl es anstrengend war, alles in einen Tag zu packen. Aber: gerne wieder", lautet sein begeistertes Fazit.

Wie der gebürtige Duisburger der Nachrichtenagentur spot on news außerdem erzählt, konnte er seine Szenen ohne Coach bewältigen. "Ich hatte keinen Coach, auswendig lernen kann ich ganz gut – und als Tänzer kann man auch ein wenig schauspielern", so Llambi. Und doch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Dreharbeiten zu einem Film und jenen zu einer TV-Show. "Bei einem Filmdreh kann es sein, dass es sehr viele Wiederholungen für eine Szene gibt. Man muss auf viele Details achten. TV-Shows sind da etwas entspannter", urteilt er. Wenn es nach ihm geht, sehen wir ihn trotzdem künftig öfter in Filmen oder Serien – "sehr gerne mehr", sagt er dazu.

Video News

Joachim Llambi: "Mein Highlight war die Salsa Band"

Im Film organisiert Llambi als Thabazi einen gelungenen Salsa-Abend. Diesen Tanz schätzt der strenge Juror aus der beliebten RTL-Tanzshow privat ebenfalls. "Es ist ein toller karibischer Tanz", sagt er, fügt aber auch hinzu: "Standard- und Lateintänze sind in meinem Ranking weiter vorn."

Nichtsdestotrotz war sein Highlight bei den "Traumschiff"-Dreharbeiten "die Salsa Band!" Doch auch alles andere scheint angenehm gewesen zu sein. "Auf Curaçao ist im März [Dreharbeiten, Red.] natürlich tolles Wetter. Besonders gut hat mir zudem das schöne Ambiente und das super Team gefallen", lobt Llambi.

Vorfreude auf das neue Jahr

Wenn "Das Traumschiff: Curaçao" an Neujahr ausgestrahlt wird, sitzt Joachim Llambi nicht allein vor dem Fernseher. "Am Neujahrstag werden wir den Film mit der Familie anschauen", verrät der Familienvater. Auch seinen Liebsten gilt sein Wunsch für das Jahr 2025: "Frieden für alle und Gesundheit für meine Familie." Darüber hinaus verrät er, dass sich die Fans "auf viele Tanzshows, viele Talkshows, viele Spielshows und die Fußball Champions League" freuen dürfen.