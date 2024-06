"Unendliche Liebe" Seine Ehefrau gratuliert herzlich: Mark Wahlberg wird 53 Jahre alt

Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere. (rho/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 23:26 Uhr

Zu seinem 53. Geburtstag postet seine Frau Rhea Durham nicht nur bewegende Zeilen, sondern auch private Fotos von Mark Wahlberg zu Hause mit seinen Kindern.

Zu seinem 53. Geburtstag hat Rhea Durham (45) am Mittwoch, dem 5. Juni, ihrem Ehemann und Vater ihrer vier Kinder, Mark Wahlberg, mit den rührenden Worten gratuliert: "Alles Gute zum Geburtstag für den Ehemann und Papa unserer Träume." Mit Herzchen und Luftballons garnierte sie das Posting auf ihrem Instagram-Account und fügte hinzu: "Wir lieben dich unendlich".

Dazu teilte Durham einige private Fotos aus dem Familienalbum, die den Schauspieler innig mit seinen Kindern zu Hause, im Urlaub, bei einem Football-Spiel oder im Bett zeigen. Auch ein verliebtes Pärchenbild von ihm mit Durham ist dabei.

Wahlberg antwortete auf den herzlichen Beitrag seiner Ehefrau in den Kommentaren ihres Instagram-Postings und hinterließ eine Reihe von romantischen Emojis.

Privat und auf der Leinwand ein Held

Mark Wahlberg war zuletzt im Abenteuerfilm "Arthur der Große" zu sehen, in dem er einem streunenden Hund ein Zuhause gibt. Zwei weitere Filme mit dem Titel "Flight Risk" und "The Union" sollen im Laufe des Jahres auf Netflix und in den US-Kinos starten.

Religiöse Verbindung

Der Filmstar und das Model lernten sich 2001 in New York kennen, während der Schauspieler an einem Pressetermin teilnahm, wie er 2010 dem amerikanischen "People"-Magazin erzählt hat. Das Paar habe sein erstes Date während eines Gottesdienstes in Manhattan gehabt. "Ich wusste kurz danach, dass sie die Richtige war, aber ich musste noch sicherstellen, dass ich der Mann sein konnte, der ich für sie sein wollte", sagte er damals. Erst 2009 heiratete das Paar, nachdem sie bereits Eltern von Ella (20), Michael (18) und Brendan (15) waren. Nach der Hochzeit kam Tochter Grace (14) 2010 zur Welt.