Im Alter von 79 Jahren gestorben Seit 1977 dabei: „General Hospital“-Ikone Leslie Charleson ist tot

Leslie Charleson war die dienstälteste Schauspielerin bei "General Hospital". (ae/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 07:22 Uhr

Fast 50 Jahre lang und in mehr als 2.000 Folgen spielte Leslie Charleson in der Soap-Opera "General Hospital" mit. Nun muss die Serienwelt für immer Abschied von der beliebten Schauspielerin nehmen.

Leslie Charleson (1945-2025), dienstältestes Mitglied des "General Hospital"-Casts, ist nach langer Krankheit gestorben. Sie wurde 79 Jahre alt. Die Schauspielerin trat in mehr als 2.000 Episoden der beliebten US-amerikanischen Seifenoper auf.

Von 1977 an verkörperte sie die Monica Quartermaine. Dafür war sie viermal für den Daytime Emmy nominiert. Der ausführende Produzent der Serie, Frank Valentini, verkündete den Fans die traurige Nachricht am Sonntag, den 12. Januar, auf der offiziellen Instagramseite von "General Hospital". "Schweren Herzens gebe ich den Tod meiner lieben Freundin und Kollegin Leslie Charleson bekannt. Ihr bleibendes Vermächtnis erstreckt sich allein bei 'General Hospital' über fast 50 Jahre und genau wie Monica das Herz der Quartermaines war, war Leslie eine geliebte Matriarchin der gesamten Besetzung und Crew." Dann betonte er noch: "Ich werde unsere täglichen Gespräche, ihren schnellen Verstand und ihre unglaubliche Präsenz am Set vermissen."

Nach Stürzen geschwächt

Die beliebte Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren einige gesundheitliche Höhen und Tiefen. Sie erlitt mehrere Stürze, was ihre Mobilität einschränkte. Vergangene Woche stürzte sie laut "Variety" erneut, woraufhin sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Seit Dezember 2023 war sie nicht mehr in der Serie zu sehen, ihre Rolle wurde jedoch weiterhin in der Handlung erwähnt.

Leslie Charleson wurde 1945 in Kansas City, Missouri, geboren. Die Schauspielerin entdeckte sie bereits in ihrer Kindheit für sich. Sie studierte Theater am Bennett College im Norden des Staates New York. Ihre lange Karriere im Daytime-Fernsehen begann sie 1964 mit gerade einmal 19 Jahren in der kurzlebigen ABC-Seifenoper "A Flame in the Wind". Nach vielen verschiedenen Serien-Engagements wurde sie 1977 zu "General Hospital" geholt , als die Einschaltquoten der Serie ins Stocken gerieten.

Sie ersetzte Patsy Rahn, die ein Jahr zuvor als Monica Bard Webber (später Monica Quartermaine) debütiert hatte. Monica, eine Ärztin, verkörperte in der Serie den Archetyp des bösen Mädchens und Charleson liebte es, sie zu spielen. "Ich habe nur für zwei Jahre unterschrieben und weiß nicht, was passiert ist", sagte sie 2019 dem "Digital Journal". "Damals gab es nicht viele gute weibliche Rollen, die das boten. Es war eine tolle Zeit und es war starkes Material zum Schauspielern."

Bei "Friends" hatte sie einen Cameo-Auftritt

So wurden aus zwei Jahren fast 50. Nachdem sie der Besetzung für "General Hospital" beigetreten war, trat Leslie Charleson nur noch selten in anderen Produktionen auf. Sie spielte jedoch 1993 die Hauptrolle in dem Fernsehfilm "Woman on the Ledge" und hatte Gastauftritte in "Diagnose: Mord" und "Dharma & Greg". Sie spielte zudem sich selbst in einer Folge von "Friends" aus dem Jahr 2004, in der sie in einer Spielshow gegen Serien-Charakter Joey antrat (der ebenfalls ein Soap-Star war, gespielt von Matt LeBlanc).