Stars Selena Gomez: Benny Blanco sollte Kuppler für sie spielen

Selena Gomez and Benny Blanco January 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte nicht damit gerechnet, sich in den Musikproduzenten zu verlieben.

Selena Gomez bat Benny Blanco ursprünglich, sie mit einem seiner Freunde zu verkuppeln.

Die Popsängerin ist seit über einem Jahr mit dem Musikproduzenten liiert. Davor waren die Stars befreundet. Im Gespräch mit dem ‚Time‘-Magazin verrät die 31-Jährige, dass sie Benny zunächst gefragt hatte, ein Date für sie zu finden. Als er versuchte, sie auf einer Geburtstagsparty einem seiner Kumpel vorzustellen, sei sie sich ihrer Gefühle für ihn bewusst geworden. „Es passiert einfach, wenn man es am wenigsten erwartet“, räumt Selena ein.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin weiß es sehr zu schätzen, dass ihr Freund Hater einfach ignoriert. „Ich weiß, was Menschen Menschen antun können, die ich liebe. Meine eigenen Fans, die ich verehre und von denen ich das Gefühl habe, dass sie mich geprägt haben, sagen mir die verletzendsten Dinge darüber, wie ich mein Leben lebe. Aber er ist so stark, dass er sich von all dem Lärm nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das ist wirklich beeindruckend, und ich genieße jeden Moment mit ihm“, schwärmt sie.

Obwohl die Schauspielerin mit Benny sehr glücklich ist, betont sie, dass er nicht ihre „einzige Glücksquelle“ sei. Davor habe sie sich an ihr Single-Dasein gewöhnt. „Ich war fünf Jahre lang allein und ich habe mich daran gewöhnt. Viele Leute haben Angst vor dem Alleinsein und ich habe mich wahrscheinlich zwei Jahre lang damit gequält, allein zu sein, und dann habe ich es irgendwie akzeptiert. Dann fasste ich den Plan, mit 35 Jahren zu adoptieren, wenn ich niemanden kennengelernt hatte“, erzählt Selena.