Selena Gomez: Dank Benny Blanco fühlt sie sich normal

Selena Gomez and Benny Blanco at the Oscars - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin plaudert über ihre Beziehung mit dem Musikproduzenten.

Selena Gomez schwärmt von ihrem Verlobten Benny Blanco.

Die Sängerin und Schauspielerin zählt zu den berühmtesten Frauen der Welt. Ihr Partner hilft Selena dabei, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Die brünette Schönheit verriet gegenüber ‚Allure‘: „Ich schätze sein Herz, seine Freundlichkeit, seine Eigenheiten… Er ist einer der Menschen, die mich am meisten erden, und dank ihm fühle ich mich sehr normal.“

Das Paar ist seit 2023 zusammen und gab im Dezember 2024 seine Verlobung bekannt. Doch Selena zweifelt daran, ob ihre Beziehung vor zehn Jahren überlebt und sich genauso entwickelt hätte. Über ihre persönliche Entwicklung erzählte sie: „Ich glaube nicht, dass ich auch nur annähernd reif genug gewesen wäre. Es ist seltsam zu denken, dass ich vor nur fünf Jahren noch nicht an dem richtigen Punkt gewesen wäre. Aber ich habe seitdem so viele Lektionen gelernt, die mich zur besten Partnerin gemacht haben, die ich für Benny sein kann.“

Die Musikerin ist der Meinung, dass es dem Produzenten ähnlich gegangen sei. „Er sagt dann: ‚Mensch, warum haben wir so viel Zeit verschwendet?‘ Und ich antworte immer: ‚Du hättest mich damals nicht gemocht. Ich war völlig durcheinander'“, offenbarte sie.

In den vergangenen Monaten hat die 33-Jährige emsig ihre Hochzeit vorbereitet. Nun bestätigte Selena, dass ihr langjähriger Make-up-Artist Hung Vanngo ein Teil des großen Tages sein wird. „Wenn ich bei Pinterest einen [Make-up-Look] finde, der mir gefällt, greife ich den auf, und dann bekomme ich einen Vorschlag von Hung und kombiniere alles. Es ist ein Prozess“, plauderte der Star aus.