Musik Becky G: Zusammenarbeit mit Selena Gomez fühlte sich ’surreal‘ an

Becky G at Coachella 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 11:00 Uhr

Becky G sagt, die Zusammenarbeit mit Selena Gomez fühlte sich 'surreal' an.

Die Zusammenarbeit mit Selena Gomez und Benny Blanco war für Becky G ein ganz besonderer Moment.

Die 29-jährige Sängerin hat gemeinsam mit den beiden den neuen Song ‚Te Olvido (La La)‘ aufgenommen und verraten, dass das Projekt zunächst völlig ungeplant entstand. Im Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘ erzählte Becky G, wie sich die Kooperation entwickelte. Ursprünglich habe sie gemeinsam mit Benny Blanco ohne konkreten Plan im Studio gearbeitet: „Es war einfach so: Lass uns etwas erschaffen und schauen, was passiert.“ Einige Wochen später habe sie den entstandenen Song jedoch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. „Das Lied war so sehr in meinem Kopf. Ich bin buchstäblich aufgewacht und hatte ständig dieses ‚La, la, la la la‘ im Kopf“, berichtete die Sängerin. Schließlich habe sie ihren Manager und Blanco kontaktiert und gefragt, was nun mit dem Stück geschehen solle. Danach habe sich alles Schritt für Schritt entwickelt.

Besonders überwältigend sei für sie gewesen, als sie Selena Gomez‘ Part zum ersten Mal hörte. „Ich erinnere mich daran, Sels Vers darauf zu hören. Unsere Stimmen zusammen zu hören, war so surreal“, sagte Becky G. Anschließend drehten die beiden auch ein gemeinsames Musikvideo. Die Geheimhaltung rund um die Zusammenarbeit sei allerdings nicht leicht gewesen. Die Dreharbeiten fanden zeitgleich mit einem weiteren Videoprojekt statt, wodurch Fans schnell neugierig wurden. „Alle sagten: ‚Verdammt, Becky ist wirklich überall. Was ist da los? Wir wollen den Klatsch wissen'“, erinnerte sie sich. Sie selbst habe nur antworten können: „Ich kann nichts sagen!“

Becky G äußerte sich außerdem zu ihrem Verhältnis zu anderen Künstlerinnen. Besonders ihre Freundschaft mit Karol G liegt ihr am Herzen. Dass Frauen in der Musikbranche immer wieder gegeneinander ausgespielt werden, kritisiert sie deutlich. „Wir haben eine wunderschöne Freundschaft, für die ich wirklich sehr dankbar bin“, sagte sie bei ‚CBS Mornings‘. Diese Verbindung sei über die Jahre durch gemeinsame und persönliche Erfahrungen gewachsen – trotz einer Branche, „die Menschen sehr schnell gegeneinander aufbringt“. Karol G betrachtet Becky deshalb keineswegs als Konkurrentin. Auf die Frage nach einer möglichen Rivalität antwortete sie entschieden: „Absolut nicht.“ Ihre größte Konkurrenz sei vielmehr die Person, die sie jeden Morgen im Spiegel sehe. Beide wollten vor allem „die besten Versionen ihrer selbst“ werden. Besonders schön finde sie es, gemeinsam mit Karol G gewachsen zu sein und mitzuerleben, wie diese nicht nur Hindernisse überwindet, sondern anderen Künstlerinnen anschließend ebenfalls den Weg ebnet.