Stars Selena Gomez fand Benny Blancos Bootsfahrt von den USA nach Großbritannien ’stressig‘

Selena Gomez and Benny Blanco at the Oscars - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 11:00 Uhr

Obwohl Selena Gomez von der "romantischen" Geste ihres Ehemanns Benny Blanco gerührt war, machte sie sich große Sorgen um ihn.

Selena Gomez empfand es als „stressig“, dass Benny Blanco für ihren Geburtstag mit dem Boot von den USA nach Großbritannien reiste.

Der 38-jährige Musikproduzent hat Flugangst, wollte seine Frau an ihrem besonderen Tag aber unbedingt sehen. Deshalb überquerte Benny den Atlantik per Schiff. Selena fand die Geste zwar „sehr romantisch“, machte sich gleichzeitig jedoch Sorgen um ihn. Gegenüber dem Magazin ‚People‘ erklärte die 34-Jährige: „Er nahm ein Boot, um mich in London zu besuchen. Das ist sehr romantisch, aber als Ehefrau gleichzeitig auch unglaublich stressig.“ Beim Abschied habe sie sich mit Taschentuch und Tränen wie eine typische besorgte Ehefrau verhalten.

Benny und Selena machten zu dieser Zeit außerdem einen Kurzurlaub in der Toskana in Italien. Die Rare-Beauty-Gründerin hätte sich ihren Geburtstag nicht schöner vorstellen können. „Das war ein großartiger freier Tag. Das war mein Urlaub“, schwärmte sie. „Wir hatten fünf Tage zusammen, also haben Benny und ich eine Menge Pasta gegessen. Ich habe meinen Geburtstag nur mit ihm verbracht, und es war einfach so unkompliziert.“ Über ihren Mann verriet die Sängerin außerdem: „Er ist einfach so wundervoll. Ich habe es geliebt.“

Das Paar feiert in diesem Monat seinen ersten Hochzeitstag und Selena könnte nicht glücklicher sein. „Wir sind immer noch in der Flitterwochenphase. Es fühlt sich einfach wunderbar an, einen Partner zu haben, der einem wirklich zuhört und genau da abholt, wo man gerade steht – ganz egal, wie die Stimmung oder der Tag gerade aussieht“, schwärmte sie. „Ich brauche ihn und ich liebe ihn. Er ist ein unglaublich lebensfroher Mensch: lustig, spontan und er liebt es zu reden.“

Auf die Frage, ob sie etwas von Bennys Lebenseinstellung übernommen habe, sagte Selena: „Ja, hör auf, zu viel nachzudenken, und sei ein bisschen selbstbewusster. Das ist etwas, wozu er mich nicht drängt. Er inspiriert mich einfach dazu, so zu sein.“ Die ‚Single Soon‘-Interpretin hat sich in den vergangenen Jahren eine „friedlichere“ Lebensweise angeeignet und ist dankbar für die Balance, die sie erreicht hat. „Ich fühle mich sehr glücklich und genieße jeden Tag“, verriet sie.