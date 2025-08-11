Musik Selena Gomez: Geht sie wieder auf Tour?

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin verriet, dass sie nur dann wieder auf Tour gehen würde, wenn sie den Song performen könnte.

Selena Gomez verriet, dass sie nur dann wieder auf Tour gehen würde, wenn sie ihren Song ‚Who Says‘ performen könnte.

Die 33-jährige Schauspielerin und Musikerin sprach über ihre besondere Verbindung zu dem Song, der die erste Single von ‚When the Sun Goes Down‘, dem letzten Album von Selena Gomez and the Scene, gewesen ist.

Die Künstlerin erzählte in einem Interview im ‚Therapuss‘-Podcast: „Es ist der kraftvollste Moment, wenn ich ihn auch performen kann. Ehrlich gesagt ist das der einzige Grund, warum ich jemals wieder auf Tour gehen würde … wenn ich ‚Who Says‘ performen könnte.“ Selena war seit dem Jahr 2016 nicht mehr auf Tour und gab jetzt zu, dass sich jede zukünftige Aufführung des Songs seit ihrem letzten Auftritt deutlich verändert haben müsste und sie ihn „für jedes Jahr, in dem ich ihn gesungen habe, um eine Oktave tiefer singen“ müsste. Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich muss ihn neu machen. Ich sollte ihn neu aufnehmen.“ Gomez ist besonders stolz auf die kraftvolle Botschaft des Tracks und erklärte zudem, dass sie einmal emotional wurde, als sie ihn im Radio hörte. Der Star sagte: „Ich dachte nur: ‚Warum zum Teufel werde ich bei meinem eigenen Song so emotional?‘ Aber das lag daran, dass ich selbst da war und diese echt kraftvollen Botschaften aussprach, die ich heute immer noch hören muss.“