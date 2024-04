Stars Selena Gomez: Glücklich über Diagnose

25.04.2024

Selena Gomez fühlte sich „besser“, nachdem sie mit einer bipolaren Störung diagnostiziert wurde.

Der 31-Jährige enthüllte 2020 öffentlich, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, und Selena hat nun angedeutet, dass die Nachricht für sie tatsächlich eine Art Erleichterung war.

In einer Rede auf dem TIME100 Summit in New York City erklärte Selena: „All diese verwirrenden Dinge sind passiert. Als ich endlich die Antwort gefunden hatte, hieß es nicht ‚Oh, ich habe dieses Problem‘. Ich fühlte mich tatsächlich besser, weil ich wusste und verstand, was in meinem Kopf vorging.“ Selena hat verschiedene Wege gefunden, mit ihrer Krankheit umzugehen, unter anderem indem sie ihre Geschichte mit anderen teilt. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin sagte: „Wenn man erst einmal anfängt, sich ein bisschen mitzuteilen, merkt man, wie viel weniger allein man ist und dass so viele von uns sich ähnlicher sind als wir uns unterscheiden.“

Letztes Jahr gab Selena bekannt, dass sie mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen ist, und ein Insider verriet daraufhin, dass Selena sich mit dem 36-jährigen Star „sicher und geborgen“ fühlt. Der Insider erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Benny ist ein großartiger Kommunikator, ist ehrlich und offen zu Selena und hört ihr zu. Er ist respektvoll, spielt nicht mit und ist nicht auf Aufmerksamkeit oder Ruhm aus. Er kümmert sich um nichts davon und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich.“ Selena, die bereits mit Justin Bieber und The Weeknd zusammen war, hat das Gefühl, dass sie mit Benny „ihr authentischstes Ich sein kann, ohne an seinen möglichen Motiven zu zweifeln“.