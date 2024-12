Stars Selena Gomez: Junge Mädchen müssen sich auf dem Bildschirm sehen

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 10:00 Uhr

Die 32-jährige Sängerin ist überzeugt davon, dass Repräsentation insbesondere für Teenagerinnen unglaublich wichtig ist.

Selena Gomez will mehr Repräsentation für junge Mädchen.

Die 32-jährige Sängerin ist der Meinung, dass es in Sachen Diversität auf unseren Bildschirmen weiterhin Verbesserungsbedarf gebe. Diese Meinung vertritt Selena, seit sie vor einiger Zeit von einer Mutter angesprochen wurde, die im Publikum einer „Kinderserie“ saß, in der Selena im Alter von 15 Jahren mitspielte. Während ihrer Dankesrede bei der ‚The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Gala‘, bei der sie mit dem ‚Equity In Entertainment Award‘ für Gleichberechtigung in der Unterhaltungsbranche ausgezeichnet wurde, sagte Selena: „Sie hatte ihre Tochter dabei und sie sagte ‚Ich bin so aufgeregt und glücklich. Danke, dass du jemand bist, der wie meine Tochter im Fernsehen aussieht, denn sie kann endlich zu jemandem aufschauen.’“

Während ihrer Zeit bei der Disney-Show ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ habe Selena laut eigener Aussage nicht viel darüber nachgedacht, dass Repräsentation große Bedeutung habe und wie sie selbst dazu beitragen könne. Später sei ihr jedoch bewusst geworden, wie wichtig dieses Thema sei. Sie erklärt weiter: „Ich glaube, dass junge Mädchen sich in diversen Rollen, Heldinnen, Anführerinnen und komplexen Charakteren wiederfinden müssen. Wenn Mädchen Frauen in starken Rollen sehen, so wie ich es habe, dann inspiriert es sie große Träume zu haben und ihre Wünsche zu erfüllen.“