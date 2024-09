Stars Selena Gomez: Keine Pausen mehr ankündigen

Selena Gomez Only Murders premiere August 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 14:01 Uhr

Selena Gomez will ihre regulären Social-Media-Pausen nicht mehr bekanntgeben.

Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren des Öfteren angekündigt, dass sie eine Auszeit von den sozialen Netzwerken braucht, nur um dann bereits kurze Zeit später wieder einen Post zu veröffentlichen. Zukünftig will Selena sich deshalb bedeckter halten. Im Interview mit ‚Vanity Fair‘ erklärte sie: „Ich habe gelernt das nicht mehr zu sagen.“

Im Magazinartikel steht außerdem zu lesen, dass Selena sich derzeit ebenfalls in einer Social-Media-Auszeit befindet. Über ihre Zeit offline verrät die Musikerin: „Ich liebe es. Ich trainiere. Ich passe mich auf mich auf. Es ist das erste Mal seit einer Weile, dass ich eine kleine Pause habe. Ich fühle mich also gut.“ Ihre Beziehung zu Produzent Benny Blanco will die ‚Wolves‘-Interpretin ebenfalls aus den sozialen Netzwerken heraushalten. Sie erklärt: „Wir stellen immer sicher, dass wir das, was wir haben, schützen. Aber es gibt keine Regeln. Ich will, dass er immer er selbst ist. Ich will immer ich selbst sein.“