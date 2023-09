Schlabberlook in New York Justin Bieber kommt in Jogginghose zu Event von Ehefrau Hailey Während sich Hailey Bieber für ein Event ihrer Kosmetikmarke in New York gewohnt glamourös herausputzte, kam Ehemann Justin im Schlabberlook an. Im grauen Jogginganzug und gelben Crocs ließ der Sänger seiner Ehefrau den Vortritt.