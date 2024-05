Es gab schon Anzeichen Familienzuwachs bei den Biebers: Alle Gerüchte rund ums Bieber-Baby

Justin und Hailey Bieber erwarten Nachwuchs. (eyn/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 11:45 Uhr

Hailey und Justin Bieber erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Model in einem Instagram-Post bekannt. In welchem Monat sie ist, verriet die Schwangere allerdings nicht. Das regt zu Spekulationen an.

Diese Nachricht schlägt hohe Wellen: Justin Bieber (30) und seine Ehefrau Hailey Bieber (27) erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Model mit einem Video auf ihren Instagram-Account bekannt. Die Schwangerschaft ist schon recht weit fortgeschritten – die Fans des berühmten Paares ahnten sowieso schon längst, dass Nachwuchs unterwegs ist. Rund um das Bieber-Baby rankten sich bereits zahlreiche Gerüchte. Und nach der Verkündung geht es damit nur weiter.

Hailey soll schon im siebten Monat sein

In den letzten Monaten hatte Hailey Bieber, die für ihren Modegeschmack gefeiert wird, ihr Styling auffällig verändert. Crop-Tops und enge Klamotten wichen weiten Shirts. Sogar das Coachella-Festival besuchte sie in einer oversized Jacke, wie "Daily Mail" berichtet. Damit konnte sie ihren Bauch gänzlich verdecken. Verfolgt man diese Entwicklung ihrer Looks, kommt man zu dem Schluss, dass die 27-Jährige bereits im siebten Monat schwanger sein könnte.

Außerdem bat Hailey Biebers Vater Stephen Baldwin (57) seine Follower im Februar, für seine Tochter und ihren Ehemann zu beten. Die beiden hätten "besondere Aufgaben" zu bewältigen, hieß es auf Instagram. Zusätzlich dazu löste ein Foto, das Justin Bieber weinend zeigte, Spekulationen bei seinen Fans aus – einige vermuteten bereits damals, dass der Sänger in Sorge um seine schwangere Frau sein könnte.

Die Biebers sollen schon einen Namen haben

Ein Insider erklärte nach der Schwangerschaftsverkündung gegenüber "People", dass die Biebers bereits einen Namen für ihr Kind ausgesucht haben. "Sie haben einen Namen, den sie für perfekt halten. Sie fangen auch schon an, ein Kinderzimmer zu dekorieren. Sie können es kaum erwarten, das Baby kennenzulernen", behauptete die Quelle.

Wie reagiert Selena Gomez?

Nachdem zahlreiche Prominente den Biebers zur freudigen Nachricht gratulierten, wurde besonders die Reaktion von Selena Gomez (31) heiß erwartet. Die Sängerin führte bis 2018 acht Jahre lang eine On-off-Beziehung mit Justin Bieber. Bisher hat sie sich nicht direkt zu den Ereignissen im Leben ihres Ex geäußert.

Sie teilte allerdings kurz nach Hailey Biebers Post selbst einige Bilder auf Social Media. Darunter ein Foto, dass sie Händchen haltend mit ihrem neuen Freund Benny Blanco (36) zeigt. Gomez und der Musikmanager sind seit Dezember 2023 offiziell zusammen.