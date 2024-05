Freunde und Familie freuen sich Hailey & Justin Bieber sind schwanger: Die ganze Promi-Welt gratuliert

Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey Bieber überraschen mit freudigen Nachrichten: Sie erwarten ihr erstes Kind. (the/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 08:32 Uhr

Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey erwarten ihr erstes Kind. Die Nachricht verbreiteten die beiden via Instagram, wo die 27-Jährige stolz ihren Babybauch zeigt. Darunter übertrumpfen sich ihre prominenten Freunde mit süßen Glückwünschen an die werdenden Eltern.

Mit dieser freudigen Nachricht haben sie alle überrascht: Am Donnerstag (9. Mai) haben Justin Bieber (30) und seine Ehefrau Hailey Bieber (27) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar teilte diese Neuigkeit mit einem gemeinsamen Instagram-Post, in dem in mehreren Videos Hailey Biebers Babybauch deutlich sichtbar wird. Die US-Influencerin soll demnach bereits im siebten Monat schwanger sein.

Promi- und Model-Welt begeistert

In der Kommentarspalte auf Instagram übertrumpft sich unterdessen die Promi-Welt mit Glückwünschen für die Biebers zum baldigen Familienzuwachs. Unter anderem gratulieren Hailey Biebers zahlreiche Model-Kolleginnen Kaia Gerber (22), Jasmine Tookes (33), Stella Maxwell (33), Heidi Klum (50), Candice Swanepoel (35), Taylor Hill (28), Shanina Shaik (33), Winnie Harlow (29), Suki Waterhouse (32), Sara Sampaio (32), Romee Strijd (28), Ashley Graham (36), Elsa Hosk (35), Chrissi Teigen (38) und mehr. Auch das Dessous-Label Victoria's Secret ließ Glückwünsche da: "Wir freuen uns über eure wachsende Familie!"

Außerdem reihen sich unter anderem Schauspielerin Gal Gadot (38), US-Hotelerbin Paris Hilton (43), Sängerin Zara Larsson (26), Influencerin Sofia Richie (25), Sängerin Demi Lovato (31), Schauspielerin Lindsay Lohan (37), Schauspielerin Vanessa Hudgens (35) und viele, viele weitere Promis in die Liste der Gratulanten ein.

Die Kardashians und die Hadid-Schwestern sind ganz aus dem Häuschen

Besonders groß ist die Freude über den Familienzuwachs im Hause Bieber im Kardashian-Jenner-Clan, mit dem Hailey Bieber eng befreundet ist. Kendall Jenner (28) drückte ihre Rührung aus, indem sie schrieb: "Ahhh, hier kommen die Tränen schon wieder." Ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (26) sowie die älteren Schwestern Kourtney Kardashian (45), Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (39) freuten sich jeweils mit den Worten: "Ich liebe euch, Leute!" Besonders gerührt zeigte sich auch Familienoberhaupt Kris Jenner (68): "Wir freuen uns so sehr, können es gar nicht abwarten. Was für ein Segen!"

In diese begeisterten Jubelrufe stimmten auch die Hadid-Schwestern Gigi (29) und Bella (27) mit ein, die ebenfalls zum engeren Freundeskreis der Biebers zählen. Außerdem freut sich Ireland Baldwin (28) mit ihrer Cousine.

Justin Biebers Mutter kann es gar nicht abwarten, Oma zu werden

Auch in Justin Biebers Familie ist die Freude groß: Die Mutter des Sängers, Pattie Malette (49), drückte ihre Vorfreude auf das Baby in einem emotionalen Video auf Instagram aus.

Im Kommentar dazu schrieb sie: "Baby Bieber ist auf dem Weg!! Ich werde eine Großmutter sein!! Herzlichen Glückwunsch, Justin und Hailey!! Mein Herz ist so voll. Was für ein aufregendes Abenteuer. Ich liebe euch so sehr!"

Hailey und Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet.