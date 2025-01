Musik Selena Gomez: Sie und Benny Blanco arbeiten an gemeinsamer Musik

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.01.2025, 11:00 Uhr

Die Stars sollen gemeinsam an neuer Musik arbeiten.

Selena Gomez und Benny Blanco sollen gemeinsam an neuer Musik arbeiten.

Das prominente Paar hat sich vor kurzem verlobt und verbrachte zusammen Zeit im Aufnahmestudio.

Details über die Veröffentlichung ihrer neuen Musik ist bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben worden. Ein Fan kommentierte Bennys TikTok-Videos mit den Worten: „Benny, nehm bitte ein paar neue Songs für unsere Königin auf.“ Daraufhin antwortete der Star mit einem kurzen Videoclip von Selena, in dem sie in ihrem Heimstudio hinter einem Mikrofon sitzt. Blanco fungierte zuvor als Co-Produzent von ,Kill Em with Kindness‘ und ,Same Old Love‘ aus Selenas Album ,Revival‘ von 2015. 2019 arbeitete das Paar zusammen mit Tainy und J Balvin an ,I Can’t Get Enough‘. Die Künstler arbeiteten auch an ,Single Soon‘ von 2024. Unterdessen hatte die Musikerin vor kurzem verraten, dass sie sich in ihrem Leben „wirklich glücklich“ fühlen würde, nachdem sie sich mit dem Musikproduzenten verlobte. Gomez, die ihre Karriere als Kinderschauspielerin startete, erklärte in einem Gespräch gegenüber ,E! News‘: „Ich bin wirklich glücklich, wo ich bin, und ich fühle mich großartig.“ Die ,Good For You‘-Sängerin scherzte vor kurzem darüber, dass sie „ein bisschen zu alt für das Leben als Popstar“ sei.