Stars Selena Gomez: Sie wählte die falschen Leute

Selena Gomez at Inaugural Rare Impact Fund Benefit event - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 16:00 Uhr

Selena Gomez gab zu, dass sie „anfangen musste, sich zu den richtigen Leuten hingezogen zu fühlen“, bevor sie ihre Romanze mit Benny Blanco bestätigte.

Die 31-jährige Sängerin war zuvor mit Größen wie Justin Bieber, The Weeknd und Zedd zusammen. Und obwohl sie ihre vergangenen Beziehungen nicht bereut, erkannte sie, was ihr fehlte.

Selena sagte jetzt gegenüber der ‚Vogue México y Latinoamérica‘: „Ehrlich gesagt, muss ich anfangen, mich zu den richtigen Leuten hingezogen zu fühlen.“ Sie erklärte: „Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der dir zuhört und sich um dich kümmert. Aber ich weiß, wenn es passiert, wird es großartig sein und du wirst wollen, dass es gesund ist.“ Über ihre früheren Beziehungen fügte sie hinzu: „Ich glaube fest daran, dass alles in meinem Leben aus einem Grund passiert. Ich versuche immer zu sagen: ‚Was ist die Lektion daraus?‘ Ich möchte die Lektion lernen und daran wachsen. Ich möchte erleben, wie es ist, diese Momente zu überstehen, die wirklich schwierig sind.“

Ein Insider behauptete kürzlich, dass Selena sich mit dem 35-jährigen Musikstar „sicher und geborgen“ fühle. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin bestätigte kürzlich, dass sie mit dem Plattenproduzenten zusammen ist und Selena ihm „wirklich vertraut“. Ein Insider verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sie fühlt sich so sicher und geborgen bei ihm, also hatte sie das Gefühl, dass es ein guter Zeitpunkt war, um mit ihren Fans zu teilen, wie glücklich sie ist. Benny ist ein großartiger Kommunikator, ist ehrlich und offen zu Selena und hört ihr zu. Er ist respektvoll, kein Spieler und nicht auf die Aufmerksamkeit oder den Ruhm aus. Er kümmert sich nicht um all das und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich.“