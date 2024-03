Stars Selena Gomez: So glücklich wie nie zuvor

`Selena Gomez - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt sich rundum zufrieden mit ihrem Leben.

Selena Gomez fühlt sich endlich im Leben angekommen.

Die Popsängerin bestätigte im Dezember, dass sie seit sechs Monaten mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen ist. Ihr Liebesglück scheint der 31-Jährige äußerst gut zu tun: Im Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin verrät sie nun, dass sie noch nie so zufrieden war. „Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass ich endlich mit allem in meinem Leben glücklich bin“, plaudert sie aus.

Derzeit arbeitet die Musikerin an ihrem vierten Studioalbum. Ihre kommende Platte komme von einem „Ort des Vertrauens“, der die „Freude und Neugier“ in ihrem Leben zeigen wird, berichtet Selena.

Ihre Beziehung gab die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin mit einer süßen Liebeserklärung an ihren Partner bekannt. Damals sagte sie, er sei „das Beste, was ihr je passiert ist“ und erklärte, er behandle sie „besser als jeder andere Mensch auf diesem Planeten“. Seitdem hat die Schauspielerin mehrere Schnappschüsse von sich und Benny in den sozialen Medien geteilt, auf denen sie sich umarmen und ihre Zuneigung öffentlich zeigen.