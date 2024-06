Stars Eva Longoria schwämt über ‚Only Murders in the Building’-Dreh

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin genoss die Dreharbeiten zu der Comedy-Krimi-Serie.

Eva Longoria zeigt sich begeistert von den Dreharbeiten zu ‚Only Murders in the Building’.

Die US-Schauspielerin stand an der Seite von Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short für die vierte Staffel der Comedy-Krimi-Serie vor der Kamera. Im Gespräch mit ‚E! News‘ schwärmt die 49-Jährige, dass sie sich keine besseren Co-Stars hätte wünschen können.

„Oh mein Gott, Selena und ich hatten so viel Spaß“, plaudert sie über die Popsängerin aus. „Meine Rolle ist wirklich lustig. Wir lachen einfach.“ Doch auch mit Steve Martin und Martin Short verstand sich der Serien-Star blendend. „Mit Marty und Steve zusammen zu sein ist wie… Ich bin mit diesen Comedy-Giganten aufgewachsen. Ich denke nur: ‚Oh mein Gott, das ist unglaublich!’“, verrät die brünette Schönheit ehrfürchtig.

Am bekanntesten ist Eva für ihre Rolle der Gabrielle Solis in ‚Desperate Housewives‘. Kürzlich enthüllte sie, dass die Serie „alles“ für sie verändert habe. Die Schauspielerin, die von 2004 bis 2012 in der Erfolgsserie mitspielte, offenbarte in der Sendung ‚Today with Hoda and Jenna‘: „Ich erinnere mich nur daran, wie ich das erste Mal in London war und da war eine große Menschenmenge vor dem Hotel. Ich dachte: ‚Mensch, wer ist hier? Ist Bono hier? Jemand Wichtiges muss hier sein!‘ Und der Fahrer sagte: ‚Sie…‘ Und ich sagte: ‚Nein, jemand ganz Großes. Wie eine große Sache!‘ Und er verstand nicht, dass ich es nicht verstand. Die globale Reichweite dieser Serie, zu der Zeit, als es noch kein Streaming gab.“