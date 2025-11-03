Stars Selena Gomez: So sorgt sie für ihre mentale Gesundheit

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin enthüllt, wie sie sich um ihr psychisches Wohlergehen kümmert.

Selena Gomez hat offen darüber gesprochen, wie sie sich um ihre mentale Gesundheit kümmert.

Die Sängerin und Schauspielerin verriet, welche kleinen, aber wichtigen Schritte ihr helfen, an schwierigen Tagen geerdet zu bleiben. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ bei der Rare Impact Fund Benefit-Gala in Los Angeles erklärte sie, dass sie selbst an ihren schlechten Tagen Trost darin finde, sich zu erlauben, ihre Gefühle zu fühlen. „An manchen Tagen muss man es einfach rauslassen – und danach herzlich lachen“, verriet sie.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann Benny Blanco an der Veranstaltung in den NYA Studios West teil – weniger als fünf Wochen, nachdem das Paar in Santa Barbara, Kalifornien, geheiratet hatte. Die Benefizveranstaltung unterstützt ihren Rare Impact Fund, der über ihre Kosmetikmarke Rare Beauty ins Leben gerufen wurde und das Ziel hat, weltweit 100 Millionen US-Dollar für die psychische Gesundheit von Jugendlichen zu sammeln.

Selena erklärte, dass es kein Patentrezept gebe, um die Balance zu halten. Sie fügte hinzu: „Ich kenne den Schlüssel nicht. Ich weiß nur, was für mich funktioniert. Ich treffe mich vielleicht einfach mit einer Freundin … rede mit meiner Therapeutin … und suche Menschen, die in einer bestimmten Situation wirklich helfen.“

Das Rare Impact Fund Benefit fand bereits zum dritten Mal statt und wurde von Komiker und Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel moderiert. Auftritte gab es unter anderem von The Marías und Laufey. Selena zeigte sich stolz auf das, was ihre Organisation bisher erreicht hat: „Ich hoffe, dass wir weiterhin Mittel aufbringen können für das, was wir auf der ganzen Welt tun.“ Die 33-Jährige fügte hinzu: „Wir erreichen täglich zwei Millionen junge Menschen. Das begeistert mich unglaublich, weil wir sehen, dass tatsächlich etwas passiert – Menschen engagieren sich aktiv und das ist einfach großartig.“