Stars Selena Gomez: Romanze mit Benny Blanco bestätigt Selena Gomez hat bestätigt, dass sie mit Benny Blanco zusammen ist. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin ist seit einiger Zeit mit dem Produzenten liiert und machte ihre Gefühle am Donnerstag (7. Dezember) in einer Reihe von Instagram-Kommentaren deutlich. Selena schrieb zunächst „Fakten“ unter einen Post des Fan-Accounts Popfaction, in dem es hieß: „Selena Gomez […]