Stars Selena Gomez und Benny Blanco: Sie geben alles für ihre Dates

Selena Gomez - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 11:00 Uhr

Selena Gomez hat einmal einen ganzen botanischen Garten für ein Date mit ihrem Freund Benny Blanco gemietet.

Der 36-jährige Musikproduzent, der in der ,People’-Ausgabe 2024 ,Sexiest Man Alive’ abgebildet ist, hat einen Einblick in seine Beziehung mit der ,Lose You to Love Me’-Sängerin gegeben und erzählt, wie sie sich gegenseitig übertreffen, wenn es darum geht, Zeit miteinander zu verbringen.

Das verliebte Paar, das seit mehr als einem Jahr zusammen ist, steht morgens gerne vor dem Rest der Welt auf, um Zeit miteinander zu verbringen, und liebt es, sich gegenseitig mit einzigartigen Aktivitäten zu überraschen.

Im Gespräch mit der Zeitschrift sagte Benny: „Ich bin ein echter Morgenmensch. Am liebsten verbringe ich diese Zeit mit Sel, denn wir wachen beide sehr früh auf. Das ist wie unser Moment, bevor der Rest der Welt aufwacht.“ Benny schwärmte, dass „jeder Tag mit der 32-jährigen Sängerin in seinem Leben der beste Tag meines Lebens“ sei. Er sagte: „Ich habe einen wahren besten Freund, mit dem ich alles auf der Welt machen kann, und jeder Tag ist der beste Tag meines Lebens.“ Über eines ihrer denkwürdigsten Überraschungsdates verriet Benny: „Ich gehe bei jedem Date aufs Ganze. Wir geben alles füreinander. Einmal sagte Sel: ,Oh, ich möchte dich zu einem Date einladen.’ Wir fuhren irgendwohin, und sie hatte einen ganzen botanischen Garten für mich gemietet.“

Der ,Only Murders in the Building’-Darstellerin verbringt genauso gerne Zeit zu Hause und chillt mit ihren Lieblingssnacks, die ihr Liebster zubereitet hat.